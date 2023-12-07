الخميس 07 ديسمبر 2023
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اقتصاد

موديز تحفض نظرتها لـ 8 بنوك صينية إلى سلبية

البنوك الصينية، فيتو
البنوك الصينية، فيتو

خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لـ8 بنوك صينية إلى سلبية من مستقرة، بعدما خفضت النظرة المستقبلية لبكين إلى سلبية.

 

وتضمنت الأسماء التي خفض تصنيفها  أكبر أربعة مقرضين في الصين، وهم Industrial and Commercial Bank of China وAgricultural Bank of China، و China Construction Bank Corporation.

 

أسباب تغيير النظرة إلى سلبية

وقالت الوكالة إن تغيير النظرة إلى سلبية كان بسبب الانخفاض المحتمل في التصنيف أو الجودة الائتمانية للحكومة المركزية، وذلك بالنظر إلى التغيير في توقعات التصنيف السيادي.   

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علم الصين، فيتو

تصنيف الحكومة الصينية

وكانت موديز خفضت نظرتها لتصنيف الحكومة الصينية، إذ ترى أن حزمة الإنقاذ المحتملة من جانب الحكومة لصالح الحكومات المحلية المتعثرة والشركات المدعومة من الدولة سيخفض القوة الاقتصادية والمؤسسية للدولة.

 

تخفيض النظرة المستقبلية للصين

ويعكس تخفيض النظرة المستقبلية للصين المخاوف المتعلقة بارتفاع مستوى الديون لدى بكين وتداعيات ذلك على نمو الناتج المحلي الإجمالي على الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

 

مشاريع البنية التحتية والرخاء الاجتماعي

كما خفض التقرير نظرته لـ22 أداة تمويل تابعة للحكومة المحلية في الصين وذلك إلى سلبية من مستقرة، وهي الأداة المخصصة من قبل الحكومات المحلية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والرخاء الاجتماعي.

 

هذا خفضت الوكالة نظرتها لاقتصاد هونج كونج من مستقرة إلى سلبية، وأرجعت ذلك إلى تشديد الظروف السياسية والروابط المالية والاقتصادية والمؤسسية بين الصين وهونغ كونغ.

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وتابع التقرير: خفض النظرة المستقبلية جاء بالنظر إلى العلاقة المتأصلة ما بين "سياسة الدولة الواحدة والنظامين"، وكذلك العلاقات التجارية بين الاثنين والنظام المصرفي لهونغ كونغ المتأصل داخل البر الرئيسي للصين.

 

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موديز تصنيف الحكومة الصينية تخفيض النظرة المستقبلية للصين مشاريع البنية التحتية اقتصاد هونج كونج

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