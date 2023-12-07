مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تنظم مسابقة في التكنولوجيا والحاسب الآلي

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة مسابقة في التكنولوجيا والحاسب الالي لأعضاء شعبة نادي القرن 21 بمركز شباب القرنة ومركز شباب الاقالتة بمشاركة 50 عضو من مراكز الشباب.

تهدف المسابقة الي إجادة استخدام الحاسوب ومكونات الحاسوب ووظائف استخدامها والتعرف علي اساسيات نظام الحاسوب بشكل عام وذلك لرفع ثقافة استخدام الحاسوب لدي النشء وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والأستاذة مروة محمد احمد مديرة ادارة تنمية النشءو الاستاذ احمد فراج مدير إدارة شباب القرنة وفريق عمل ادارة تنمية النشء بالمديرية.

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كما تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، فعاليات الفوج الثاني من رحلات قطار الشباب "إعرف بلدك" إلى الأقصر، والذي يستمر خلال الفترة من ١ حتى ٨ ديسمبر٢٠٢٣.



وتتضمن الزيارات بمحافظة الاقصر ( الصوت والضوء بالكرنك - معابد البر الشرقي - معابد البر الغربي - جولات حرة )وذلك بمرافقة المرشدين السياحيين والاقامة بالمدينة الشبابية بالأقصر

واكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة ان برنامج " أعرف بلدك " يهدف إلى اتاحة الفرصة للشباب لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالأقصر، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب وتشجيع السياحة الداخلية،حيث تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والإنتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية والأثرية.

ونفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر خطة أندية السكان عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣بعقد ( جلسة فيلم) بمركز شباب "العشى" بإدارة شباب"الزينيه"، بحضوراعضاء اندية السكان من مراكز الشباب، وذلك في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في اطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

ياتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA ) لتنفيذ تدريبات وانشطه وبرامج داخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.

وتم تنفيذ خطة أندية السكان عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣بعقد ( جلسة رياضه)، بمركز شباب "العشى" بإدارة شباب"الزينيه" بحضوراعضاء اندية السكان من مراكز الشباب.

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