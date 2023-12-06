الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال لجنة حصر المنطقة العازلة في رفح

محافظ شمال سيناء،
محافظ شمال سيناء، فيتو

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعمال لجنة الحصر للمنطقة العازلة في مدينة رفح.

 

وجاء ذلك في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، العميد جمال عبد الناصر، رئيس مركز ومدينة رفح، المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان، رئيس اللجنة، والمهندسين محمود ربيع هاشم وفتحي شراب، عضوي اللجنة.


وأكد المحافظ  قيام اللجنة بحصر 1241 منزلا في المنطقة العازلة برفح، حيث تم استلام عدد 675 ملفا، وجار استكمال باقي الملفات يوم الأحد المقبل.

Advertisements


ووجه المحافظ بسرعة صرف التعويضات الخاصة بالمواطنين المستحقين للتعويضات والذين انتهت اللجنة من الملفات الخاصة بهم، لافتا إلى أن لجنة الحصر مستمرة في عملها حتى انتهاء عملية الحصر.


من ناحية أخرى، تفقد المحافظ يرافقه رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس سعيد فوزي، نائب رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، محطة مياه أبو شنار برفح للتأكد من عملها بكفاءة في ضخ المياه إلى مدينة رفح الجديدة عن طريق خط المياه الجديد من المحطة إلى خزان المياه برفح بطاقة 3000 متر مكعب من المياه، بجانب تفقد محطة مياه الأحراش برفح.

اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء جمال عبد الناصر رئيس الادارة المركزية شمال سيناء صرف التعويضات محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي Veto live Sports

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

الأرصاد الجوية تكشف عن اضطرابات في حالة الطقس والحرارة تصل لـ 13 درجة على القاهرة

فيفا يعلن قائمة الأهلي الرسمية في كأس العالم للأندية

إسماعيل هنية يحدد شرط المقاومة للدخول في تفاوض جديد مع إسرائيل

شبورة كثيفة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الغد

القضاء الإداري يلغي قرار وزير الرياضة ويعيد عمر الغنيمي لسموحة

Advertisements

منوعات

المزيد

حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

حادث مروع ومرض خبيث.. أزمات أبعدت شريهان عن الفن والأضواء لسنوات (فيديو جراف)

ضبط مخدرات داخل علبة كريم في مطار الغردقة

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأهلي خامسا.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بحل المشكلات ومواجهة الصعوبات

نص أذكار المساء كما علمنا النبي

المزيد
الجريدة الرسمية