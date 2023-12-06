محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال لجنة حصر المنطقة العازلة في رفح

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعمال لجنة الحصر للمنطقة العازلة في مدينة رفح.

وجاء ذلك في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، العميد جمال عبد الناصر، رئيس مركز ومدينة رفح، المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان، رئيس اللجنة، والمهندسين محمود ربيع هاشم وفتحي شراب، عضوي اللجنة.



وأكد المحافظ قيام اللجنة بحصر 1241 منزلا في المنطقة العازلة برفح، حيث تم استلام عدد 675 ملفا، وجار استكمال باقي الملفات يوم الأحد المقبل.

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ووجه المحافظ بسرعة صرف التعويضات الخاصة بالمواطنين المستحقين للتعويضات والذين انتهت اللجنة من الملفات الخاصة بهم، لافتا إلى أن لجنة الحصر مستمرة في عملها حتى انتهاء عملية الحصر.



من ناحية أخرى، تفقد المحافظ يرافقه رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس سعيد فوزي، نائب رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، محطة مياه أبو شنار برفح للتأكد من عملها بكفاءة في ضخ المياه إلى مدينة رفح الجديدة عن طريق خط المياه الجديد من المحطة إلى خزان المياه برفح بطاقة 3000 متر مكعب من المياه، بجانب تفقد محطة مياه الأحراش برفح.