الخميس 07 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

داليا مبارك تطرح أغنيتها الجديدة الصدفة من ألبومها 11:11

داليا مبارك؛ فيتو
داليا مبارك؛ فيتو

طرحت الفنانة السعودية داليا مبارك أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "الصدفة" من ألبومها الجديد "11.11"، بالتعاون مع وارنر ميوزيك الشرق الأوسط، من تأليف الملحن الموهوب علي صابر، وهو شخصية فنية معروفة في صناعة الموسيقى، وأسهم في ظهور الأغنية السابقة لداليا "تشتاق روحي".

داليا، المعروفة بصوتها القوي وكلماتها الملهمة وألحانها العاطفية، تمكّنت خلال السنوات الماضية من إضفاء روح جديدة للموسيقى التي تقدّمها، مما جعلها واحدة من أبرز الفنانين في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج حاليًا، وكانت داليا قد احتفلت مؤخرًا بإصدار ألبومها 11:11 في الرياض، بحضور عدد من النقّاد الموسيقيين والعاملين في المجال، الذين أشادوا بالتنوّع الإبداعي للألبوم الذي دمج أنماطًا موسيقية مختلفة، وأنيرت شاشات بوليفارد الرياض بصور داليا مبارك.

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"الصدفة" التي خرجت للضوء في السادس من ديسمبر، هي أغنية عراقية تحمل العديد من الإيقاعات، تم إصدارها مع فيديو موسيقي مصوّر يعرض لأول مرة في اليوم نفسه على قناة داليا الرسمية على يوتيوب، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وتروي الأغنية الجديدة قصة لقاء غير متوقع واندفاع المشاعر الذي يرافق الموقف، وسحر الحب من النظرة الأولى.

 

 

هذا وتستمر موسيقى داليا في إلهام الكثيرين في الشرق الأوسط، هي المعروفة بأسلوبها الفريد بالجمع بين الإيقاعات التقليدية وتقنيات الإنتاج الحديثة، لتنفرد بتقديم نكهة جديدة للموسيقى الخليجية والعربية.

 

 

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