وفاة الفنان السوري سعيد عبد السلام

رحل عن عالمنا الفنان السوري، سعيد عبد السلام عن عمر يناهز الـ 84 عاما بعد صراع مع المرض.

في هذا السياق، أعلنت نقابة الفنانيين السوريين، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل القدير الفنان سعيد عبد السلام، لروحه السلام ولكم ولأسرته ومحبيه خالص العزاء والصبر والسلوان".

يذكر أن الفنان السوري سعيد عبد السلام في عام 1941 في حي الصالحية في العاصمة دمشق وتوفي والده في العدوان الفرنسي عام 1945.

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وبدأ عبد السلام مسيرته الفنية في عام 1958 عندما انضم إلى إذاعة دمشق وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية السورية الشهيرة.

من بين أعماله المسرحية المعروفة، يمكن ذكر "محطات ممنوعة"، "بين ساعة وساعة"، "الأب"، "النهب"، "ساعة حلوة"، "حبس الأحلام"،"المفتش العام"، و"الفخ"، بالإضافة إلى أعمال أخرى.

أما في مجال السينما، فقد شارك في أفلام مثل "الرابعة بتوقيت الفردوس" و"زواج على الطريقة المحلية".

كما قام بأدوار درامية في أعمال مثل "مثل حرب السنوات الأربع"، "الغيوم البيضاء"، و"الوسيط".

وفي عام 202، شارك في الجزء الثاني عشر من مسلسل "باب الحارة"، وهو آخر عمل درامي قام به.