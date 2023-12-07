الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص فى أسيوط 

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص فى أسيوط 

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عاطل بأسيوط لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

ضبط  ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص فى أسيوط. 
 

ضبط صاحب محل ومسئول مخزن بحوزتهما 5 أطنان سكر وزيت وأرز بغرض الاحتكار

حالة الطرق اليوم، تعرف على الكثافات المرورية بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية).. بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (2 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 3 طبنجات- 16 فرد محلى- مجموعة من أدوات وأجزاء التصنيع).. وبمواجهته اعترف بإدارته الورشة المشار إليها وحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

 

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية جهود أجهزة وزارة الداخلية تصنيع الأسلحة النارية قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

ضبط صاحب محل ومسئول مخزن بحوزتهما 5 أطنان سكر وزيت وأرز بغرض الاحتكار

حالة الطرق اليوم، تعرف على الكثافات المرورية بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

بتخفيضات 40%، الداخلية تعلن عن مد مبادرة كلنا واحد حتى 7 يناير 2024

الداخلية تضبط 767 قضية آثار متنوعة ضمت 1052 متهما

القبض على مديري شركتين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبى وغسل 60 مليون جنيه

مقتل شاب على يد أهل خطيبته فى مدينة بدر

الأمن العام يصادر 190 قطعة سلاح ناري وينفذ 86 ألف حكم قضائى

خلال 24 ساعة، ضبط ‏71692 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

الأكثر قراءة

الاحتلال يحدد شرطين لوقف العدوان على قطاع غزة

مصير مقعد النائب الراحل خليفة رضوان بمجلس النواب

بعد تنمرها على فتاة من غزة، النشطاء يهاجمون سحر الجعارة ويطالبونها بالاعتذار

محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

بزيادة تصل لـ 5 جنيهات، ارتفاع أسعار منتجات ريتش بيك في الأسواق

رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل كامل في أقرب وقت

مصدر بالأهلي: مهاجم إنبي المرشح الوحيد لتدعيم الهجوم في يناير

تدريب صباحي خفيف لبيراميدز بجنوب افريقيا استعدادا لصن داونز (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

 "ناسا" تحتفل بالذكرى الـ 25 لبدء العمل بمحطة الفضاء الدولية

عمرها 17 سنة، وتحصل على درجة الدكتوراه

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 8-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 7-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز المجلس الوطني لمراجعة الأفلام في هوليوود (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والأحزان

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية