الخميس 07 ديسمبر 2023
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سياسة

زراعة الشيوخ تدعو لربط توزيع الأسمدة للمساحات الكبيرة بالتوسع في المحاصيل الاستراتيجية

أسمدة، فيتو
أسمدة، فيتو

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية قرار منح نحو 1300 شركة من المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، كارت الفلاح، مشيرا إلي أنها خطوة جيدة تأتى في إطار الاهتمام بدعم القطاع الزراعي بهدف التوسع في الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

 

كارت الفلاح 

 

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين وتشجيعهم علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية، موضحا أن كارت الفلاح يسهل حصول المزارع  على الأسمدة بالأسعار المدعمة، وكذلك تسهيل الحصول على جميع المستلزمات الزراعية والوقود بالأسعار المدعمة، الأمر الذى يساعد المزارعين في مهمتهم ويشجعهم علي التوسع في الزراعة.

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وتابع الجبلي، أيضا يساعد كارت الفلاح، في استفادة المزارعين من  الخدمات المقدمة من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى، مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها "كارت الفلاح".

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية تلك الخطوة، والتى تتماشى مع توصيات اللجنة من قبل بشأن توفير الأسمدة المدعمة للمساحات الأكبر من ٢٥ فدان، مؤكدا أن ذلك يستهدف في النهاية مصلحة الدولة من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية التى توليها الدولة اهتمام كبير في ظل التحديات العالمية التى تواجه الأمن الغذائي.

المحاصيل الاستراتيجية 


ودعا المهندس عبد السلام الجبلى، إلي استكمال ذلك النهج في تقديم الأسمدة المدعمة لباقي المساحات الكبيرة، التى تلتزم بزراعة المحاصيل الاستراتيجية المطلوبة من الدولة، ما يخفف على الدولة أعباء سد الفجوة في تلك المحاصيل.

 

وأعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن حصول ما يقرب من 1300 شركة من بين شركات المنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان على "كارت الفلاح".

وأكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن هذه الخطوة تأتى فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

أشار اللواء عمرو عبد الوهاب أهمية استكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة "كارت الفلاح" وسرعة تفعيلها، لما لها من دور محورى فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتجها تلك الأراضى على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهم بشكل كبير فى تطوير الخطط التنموية الزراعية، ويصب فى صالح القطاع الزراعى بمصر.

كارت الفلاح

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن "كارت الفلاح" يقدم دعمًا حقيقيًا للمزارعين، ويعمل على حل مشكلات الحصول على الأسمدة، وتسهيل حصول المزارع على جميع مستلزمات الزراعة بالأسعار المدعمة، ما من شأنه أن يقى من تفاوت الأسعار بالسوق السوداء، ويُمكن الفلاح من شراء الأسمدة من أى مكان على مستوى المحافظات التى يقع بها نشاطه الزراعى، كما يسهم فى توجيه الفلاحين وإرشادهم لزراعة محاصيل معينة ذات مردود إقتصادى كبير، حيث يستخدم "كارت الفلاح" فى عمليات صرف الدعم النقدى المشروط لحائزى الأراضى الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، ويستخدم الكارت كذلك فى عمليات صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضى -الحائز عليها الفلاح- من محطات الوقود، من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.

تابع أن المزارع يستفيد أيضا بالكارت فى عمليات صرف الدعم العينى من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة، بالإضافة إلى استخدامه فى الحصول على حزمة أخرى من الخدمات من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى، مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها "كارت الفلاح".


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