الخميس 07 ديسمبر 2023
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حوادث

حالة الطرق اليوم، تعرف على الكثافات المرورية بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

حالة الطرق اليوم،
حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الخميس ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

حالة الطرق اليوم الخميس7 ديسمبر 

 

 ورصدت المتابعة الميدانية زحاما مروريا بمحور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر ومتجهة إلى وسط القاهرة والجيزة وميدان لبنان، كذا القادم من وسط العاصمة والطريق الدائري، ومتجهة إلى الإسكندرية الصحراوي وأكتوبر، وشارعي شبرا مصر ورمسيس، كوبري 15 مايو، الطريق الدائري الأوسطي، محور كورنيش النيل، سكة الوايلي، شاشرع جامعة الدول.

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كما ظهرت كثافات مرورية بمحور روض الفرج، امتداد أحمد حلمي، طريق السكة الحديد، كوبري القبة وكوبري 6 اكتوبر 

حالة المرور اليوم 

 وشهدت حركة المركبات زحاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

سيارات الإغاثة على الطرق 

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

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