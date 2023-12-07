مجلس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن مواطن من مواليد الإسكندرية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 48 مكرر (أ)، الصادر في 4 ديسمبر 2023، قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن رجب فتحى عوض سليمان حسن، من مواليد الإسكندرية.
وجاء بالمادة الأولى للقرار المجلس أنه "وافق على إسقاط الجنسية المصرية عن رجب فتحى عوض سليمان حسن، من مواليد الإسكندرية بتاريخ 9/9/1972، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق".
وجاء قرار إسقاط الجنسية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
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