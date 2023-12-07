مصير مقعد النائب الراحل خليفة رضوان بمجلس النواب

بعد وفاة النائب خليفة رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة جرجا بمحافظة سوهاج، ترصد فيتو، مصير مقعد النائب الراحل وفقا لنصوص قانون مجلس النواب.

قانون مجلس النواب

حدد قانون مجلس النواب ضوابط وكيفية التصرف القانونى حالات خلو مقعد مجلس النواب فى حالة الوفاة، وذلك وفقا المادة 25 من القانون التى تنص على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

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وبتطبيق ذلك النص على النائب خليفة رضوان، الذي كان نائبا عن الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج بنظام الفردي “ جرجا - العسيرات” ومركزها قسم جرجا نجد أنه من المقرر إجراء انتخاب تكميلي علي مقعد النائب خليفة رضوان، خاصة وأن الفترة المتبقية في مدة الفصل التشريعي الحالي أكبر من ٦ شهور.

وتوفى النائب خليفة رضوان، نائب حزب مستقبل وطن بمجلس النواب عن دائرة جرجا بمحافظة سوهاج ليرتفع عدد وفيات مجلس النواب ٢٠٢٠، لـ 10 حالات حيث سبقه في شهر فبراير الماضي النائب الراحل أحمد حته ومن قبله كانت النائبة الراحلة ابتسام أبو رحاب عضو المجلس عن محافظة الوادي الجديد، التى توفيت في أكتوبر 2022.



وفي السطور التالية نرصد أعضاء مجلس النواب الحالي الذين رحلوا عن دنيانا:

أحمد زيدان

وتوفى النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لينضم إلى قائمة الراحلين من أعضاء مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي لبرلمان 2021.



كمال عامر

وتوفى كمال عامر بعد إصابته بفيروس كورونا بعد أيام من تلقي العلاج، وذلك في أحد مستشفيات القاهرة، وتمتع الراحل بتاريخ طويل سياسي وعسكري، وشغل العديد من المناصب المدنية البارزة على رأسها، محافظًا لمطروح وأسوان كما تولى عامر رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي في الفصل التشريعي السابق والحالي، حيث استمر السياسي البارز في منصبه رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومي في الفصل التشريعي الجديد.

سعد الجمال

وتوفى سهد الجمال أحد أبرز نواب القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، والذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 75 عامًا، ليتم تصعيد ابنته أسماء الجمال خلفًا لوالدها من قائمة الاحتياطي.

فوزي فتى

ورحل النائب عن القائمة الوطنية «من أجل مصر» بعد صراع مع المرض، وتم تصعيد المرشح الاحتياطي له وهي ابنته آية فوزي فتى.

فرحة الشناوي

وتوفيت فرحة الشناوي إحدى النواب المعينات في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، وهى حفيدة الشيخ محمد مأمون الشناوى شيخ الأزهر الشريف الأسبق لعام 1948.

جمال حجاج

توفى متأثرًا بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر.



حسن عيد

وأعلنت عائلته وفاته بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة بالمقعد الفردي بانتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالسويس.