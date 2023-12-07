جامعة الوادي الجديد تنظم ملتقى عن نشر ثقافة تطوير معايير الاعتماد البرامجي

نظم مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بجامعة الوادى الجديد، ملتقى الجودة للعام الجامعى 2024/2023 وذلك بمسرح كلية التربية بعنوان " نشر ثقافة تطوير معايير الاعتماد البرامجي وفقا لأحدث اصدار من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية.

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وقال الدكتور ماهر زنقور مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة وعميد كلية التربية ان الملتقى تناول استعراض المعايير المطورة والمؤشرات الخاصة بكل معيار وكذلك الإجراءات والأدلة الداعمة لكل معيار،واضاف ان الملتقى يعد ضمن سلسلة لقاءات لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفنى لمراكز ضمان الجودة بالكليات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة إبتسام تمساح، أن اللقاء يهدف إلى تفعيل واستمرار التواصل مع كليات الجامعة، وعرض نظرة شاملة على الاعتماد البرامجي، والتعريف بالمستحدثات، وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات فى مجال ضمان الجودة، إضافة إلى مناقشة وتبادل الآراء حول معايير اعتماد المؤسسات التعليمية لتحسين جودة نظام التعليم.

وفى ختام الملتقى تمت مناقشة ومداخلات واستفسارات السادة مديرى مراكز الجودة حول اعتماد البرامج مثل الخلط بين الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعد وشروط التقدم للاعتماد البرامجى ومعايير الاعتماد البرامجى مثل معيار الرسالة والأهداف ومعيار قيادة وتنظيم البرنامج ومعيار الموارد المالية والتسهيلات الداعمة ومعيار الطلاب.

يذكر أن الملتقى كان بحضور الدكتورة سماح تمساح نائب مدير مركز ضمان الجودة، الدكتور وحيد حامد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد حسن عمران وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،الدكتور شيرين شحاته مدير وحدة ضمان الجودة وتقييم الأداء بكلية التربية، الدكتور محمد سعد الدين منسق عام الأنشطة،الدكتور محمد على قاسم مدير وحدة القياس والتقويم،الدكتور حموده عبدالواحد رئيس قسم علم النفس بالكلية،الدكتورأسامة زين العابدين رئيس قسم اصول التربية،الدكتورنصر محمد محمود عميد كلية التربية الأسبق بجانب لفيف من عمداء ووكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومديرى وأعضاء مراكز ضمان الجودة بمختلف كليات الجامعة.