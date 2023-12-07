الخميس 07 ديسمبر 2023
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حوادث

المشدد 7 سنوات لمتهم شرع في قتل جاره بعين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات لشروعه في قتل جاره وإصابته بمنطقة عين شمس.

 

مشاجرة وخلافات سابقة

وكانت الأجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغًا من المستشفى يفيد بإصابة شاب إصابات نتيجة تعرّضه للضرب المبرح من قبل عامل في مشاجرة بسبب خلافات بينهما.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة المجني عليه ا.ع، نتيجة التعدي عليه بالضرب من قبل جاره وذلك إثر حدوث مشاجرة بينهما.

 

التحريات وجمع المعلومات 

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبإعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وضبط بحوزته سلاح أبيض مطواة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

المتهم استخدم سلاح أبيض 

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم وجارته كانا على خلافات سابقة، وفي يوم الواقعة نشبت مشاجرة بينهما تطورت إلى التعدي بالضرب، حيث استخدم المتهم سلاح أبيض مطواة في الاعتداء على المجني عليه، محدثًا إصابته بجروح بالغة.

 

القبض على المتهم 

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه كان ينوي قتل المجني عليه بسبب الخلافات بينهما.

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عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

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