المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة قتل عامل في مشاجرة بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامهما بقتل عامل، عمدا مع سبق الإصرار، في مشاجرة بمنطقة المرج.

قرار الإحالة

وكشف قرار الإحالة، أن المتهمين "أ.م"، و"ح.ع"، عاطلان، اعتدوا على المجني عليه "ع.ص"، عامل، بسلاح ناري، في مشاجرة نشبت بينهما، مما أدى إلى وفاته.

بداية الواقعة

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، ووفاة عامل.

تحديد هوية المتهمين

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، وتقنين الإجراءات، أمكن تحديد هوية المتهمين، وتم ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة.

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت حكمها المتقدم.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.