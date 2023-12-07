الخميس 07 ديسمبر 2023
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اقتصاد

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب، ارتفعت أسعار الذهب عالميا، وبلغ سعر الأونصة الواحدة 2031 دولارا أمريكيا مساء اليوم الأربعاء بحركة التداولات. 

وجاء هذا الارتفاع نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها التوقعات المستمرة بأن البنك الفيدرالي قد يعدل سياسته النقدية بخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل 2024.

هل الارتفاع الجنوني مستمر في أسعار الذهب، تحديث لحظي للمؤشر بالبورصة المصرية

 

مؤشرات، فيتو 

 

حقيقة صعود مؤشر الذهب بحركة التداولات 

يمكن القول إن مؤشر الذهب العالمي صعد بحركة التداولات اللحظية، حيث يواصل المعدن الأصفر تسجيل ثاني مكاسبه الشهرية على خلفية آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبًا ليجتاح قمما جديدة حيث سجل المؤشر العالمي 2031 دولارا للأونصة الواحدة. 

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ورصدت “فيتو” حركة المؤشر بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الثلاثة أشهر، وتخطى المستوى ليستقر عند 2031 نقطة.

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السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب بموقع البورصة المصرية

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3155 جنيها للشراء، 3170 جنيها للبيع، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحل  حوالي 2771 ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

 

مؤشر الذهب، فيتو 

 

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وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنــــــــا

 

نصيحة خبراء سوق المال عن الاحتفاظ بالذهب 

 وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية " الاحتفاظ بالذهب " كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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