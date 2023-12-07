الخميس 07 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس عاطلين لحيازتهما 250 طربة حشيش بالدقهلية

حبس عاطلين، فيتو
حبس عاطلين، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس عاطلين لحيازتهم 250 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذان من دائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة المنصورة وبحوزتهما (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام). 
بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات. 


وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,800,000جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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النيابة العامة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر مكافحة المخدرات مركز شرطة المنصورة

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