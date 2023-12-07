الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس شركة مياه الأقصر يوجه برفع درجة الاستعداد للانتخابات الرئاسية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

إجتمع اللواء ا ح. مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة رؤساء القطاعات ومديري الإدارات.

ووجه  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، برفع درجة الإستعداد فى قطاع التشغيل والصيانة، لضمان إستدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بشكل منتظم خلال فترة الإنتخابات الرئاسية، واستعداد غرفة العمليات والخط الساخن 125 لتلقى البلاغات خلال ال 24 ساعة.

وأكد رئيس الشركة على تعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بضرورة تواجد رؤساء الشركات وجميع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات بالمحافظة لمتابعة حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في وقتها.

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تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ خلال الانتخابات الرئاسية  

 كماأعلن محسن الشامى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسئول الشبكة الوطنية للسلامة العامة بالمحافظة عن رفع درجة استعداد وتشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ تتضمن جميع الجهات المعنية.


وأضاف الشامى انه تم التنسيق والمرور مع رؤساء المراكز والمدن ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والطرق وهيئة الاسعاف والصحة والرعاية الصحية  وشركة المياه وشركة الكهرباء على كافة المقرات الانتخابية والأماكن المحيطة بالمقرات الانتخابيه،كما تم التأكد من جاهزية المقرات الانتخابية من جميع المرافق، ومحتوياتها من الداخل.


وأكد الشامي على انه تم توفير كراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتم وضع خطة انتشار لمرفق الاسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظة، كما تم التأكيد على توفير مولدات كهرباء بالمقرات الانتخابية طوال فترة الانتخابات الرئاسية، كما  تم افتتاح فيديو كونفرنس من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ للمتابعة والابلاغ عن أي طارئ في حينه.

ومن جانبة عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اجتماعا موسعا استعدادا للانتخابات الرئاسية بحضور كافة الجهات المعنية منوها إلى  جاهزية كافة المقرات الانتخابية بالمحافظة.

فى إطار الاجراءات التى تقوم بها محافظة الاقصر استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع عقدها ايام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجارى.

أعلنت المحافظة  الاستعدادات   الخاصة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لبدء عملية الاقتراع والتصويت على مدار أيام10 و11 و12 ديسمبر الحالى حيث تم الأنتهاء من  إعداد المقار الانتخابية، حيث  يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية  و4 لجان وافدين  بأجمالى 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

قسم الأقصر 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 25 لجنة  ، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخب وناخبة.

وفى مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بأجمالى 9 لجان، لعدد 55555 ناخب وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة.

وفى مركز أرمنت 30 لجنة فرعية  ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 31 لجنة، لعدد 119634ناخب  ، وفى مركز أسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة  لعدد 303525 ناخب وناخبة.

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الأقصر الانتخابات الرئاسية مقار اللجان الانتخابيه فيتو محافظة الأقصر

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