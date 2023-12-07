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أخبار مصر

وزير التنمية المحلية: 86 متدربا اجتازوا 3 دورات تدريبية بالمحليات

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

 اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس الموافق 7 /12 /2023 فعاليات الأسبوع السابع عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤والذي تضمن تنفيذ ٣ دورات تدريبية، واجتازها ٨٦ متدربا، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.

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مركز سقارة للتدريب 

 وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٣ دورات تدريبية بالأسبوع الـ17،وهي دورة ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم، ودورة فنيات علم الإحصاء وإعداد التقارير البيانية والإحصائية لخدمة المحليات، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية.

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 وأشار اللواء هشام آمنة إلى استمرار دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة للأسبوع القادم، والتي تستمر لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 55 متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات ويستفيد منها ٢٨ متدربا، لافتا إلى أهمية الارتقاء بمستوى العنصر البشري بالمحافظات لدوره الرئيسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وبما ينعكس إيجابيا على رفع كفائة الجهاز الإداري بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الهدف العام للدورات التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع اكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، وإفراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة للدورات التدريبية في نطاق محافظاتهم.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تركز خلال الفترة الحالية على رفع كفاءة العاملين في مجال المعلومات والتحول الرقمي ليتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجي وتحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطنون والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع في تبسيط الإجراءات لافتًا الى أن الخطة التدريبية لمركز سقارة خلال العام المالي الحالي تضمنت العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالتحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال معايير وآليات تضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والحيادية.

 

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