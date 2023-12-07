رئيس الوزراء يتفقد الأعمال بالمتحف المصرى الكبير

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأعمال بالمتحف المصرى الكبير، لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر المستجدات.

المتحف المصري الكبير

وكانت وزارة السياحة والآثار بدأت فتح الدرج العظيم بـ المتحف المصري الكبير اعتبارا من ديسمبر الجاري، وذلك ضمن الجولات الإرشادية المحدودة التي بدأ تنفيذها بالمتحف منذ مارس الماضي.

المناطق المسموح بزيارتها في المتحف المصري الكبير

وتشمل الجولات الإرشادية الموجودة بالمتحف المصري الكبير كل من مناطق الدرج العظيم، والمسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجى.

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وعقد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مساء أمس الأحد، اجتماعًا مع قيادات فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، وذلك لمتابعة آخر ما آلت إليه مستجدات الأعمال بالمتحف.

يأتي ذلك في إطار الاجتماعات الأسبوعية التي يحرص وزير السياحة والآثار على عقدها لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف والموقف التنفيذي للأعمال التي جاري تنفيذها والانتهاء منها.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وحضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم بالمتحف، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وياسمين صبري ممثلًا عن الشركة المنفذة لتجهيز قاعات العرض المتحفي.

تثبيت القطع الأثرية بفتارين العرض

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر تطورات الأعمال بالمتحف، وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية حيث تم مناقشة ما تم تنفيذه من أعمال بمنظومة الإضاءة داخل فتارين العرض، وأخر ما آلت إليه أعمال وضع وتثبيت القطع الأثرية بها؛ حيث تم الانتهاء من وضع وتثبيت 123 قطعة في الفتارين بالإضافة إلى تثبيت 93% من القطع الأثرية الثقيلة بعد الانتهاء من أعمال ترميمها، كما أنه جاري الانتهاء من وضع باقي القطع وفقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا.

وخلال الاجتماع، وجه وزير السياحة والآثار بإعداد خطة وجدول زمني يومي حتى نهاية العام الجاري وذلك لمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال في قاعات العرض الرئيسية بالمتحف، بالإضافة إلى عقد اجتماع مرتين إسبوعيًا لمتابعة تنفيذ الأعمال.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار قام بجولة بالمتحف لمتابعة مستجدات وتطورات الأعمال به، تفقد خلالها مسار الزيارة بالمتحف، وقاعات العرض الرئيسية المختلفة، والدرج العظيم والذي تم الافتتاح التجريبي له يوم ١ ديسمبر الجاري، وتم إضافته ضمن الأماكن المسموح بزيارتها بالمتحف، بالإضافة إلى تفقد المعرض التفاعلي للملك الذهبي توت عنخ آمون الذي افتتح مؤخرًا.

كما التقى وزير السياحة والآثار خلال الجولة بمجموعة من الزائرين المصريين والأجانب، خلال تواجدهم بمنطقة الدرج العظيم، ضمن الجولات الإرشادية المحدودة التي بدأ تنفيذها بالمتحف منذ مارس الماضي، حيث حرص هؤلاء الزائرين على التحدث والتقاط الصور التذكارية، كما رحب بهم واستمع إلى آرائهم حول تجربة زيارتهم للمتحف.