تموين الأقصر: ضبط 3.5 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية

كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح مدير مديرية وزارة التموين بمحافظة الأقصر حملاتها، للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتي أسفرت عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة.



قامت المديرية بحملات تموينية برئاسة السيد الدكتور وكيل وزارة التموين بالأقصر للمرور على المخابز والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة للتأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية وعدم التهاون مع المخالفين.

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أسفرت الحملة عن ضبط إجمالي كمية قدرها 3.625 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية ( 2.975 طن أرز – 0.650 طن علف حيوان ).



كما أسفرت الحملة عن تحرير إجمالي 19 محضرا ومخالفة تموينية؛ في مجال المخابز تحرير عدد 7 مخالفات تموينية “إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصرف المخابز في عدد 2 شكارة دقيق بلدي مدعم - عدم وجود قائمة تشغيل”.

وفي مجال الأسواق والمواد البترولية تحرير عدد 12 محضرا تموينيا، عدم إعلان عن أسعار السلع، حيازة سلع منتهية الصلاحية، وذبح لحوم بلدية خارج المجازر الحكومية ( السلخانة ) - ضبط سلع محظورة التداول بالأسواق.

وكانت أبرز الأحراز والمضبوطات، كمية قدرها 2,975 طن أرز منتهية الصلاحية، كمية قدرها 0,650 طن علف حيوان منتهي الصلاحية.



جاء ذلك فى ظل توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة متابعة الأسواق والأسعار، وضبط حركة تداول السلع الغذائية بالمخازن والتأكد من جودة الخبز البلدي المنتج للمواطنين وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.