ريال مدريد يستعد للتخلص من قائد الفريق

كشف تقرير صحفي إسباني، إن إدارة ريال مدريد، تسعى للتخلص من أحد نجوم الفريق، بنهاية الموسم الحالي.

رحيل نجم ريال مدريد

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يفكر في التخلص من أحد قادة الفريق لوكاس فاسكيز أو ناتشو لإفساح المجال للاعب جديد في مركز الظهير الأيمن.

وتعرض الظهير الايمن الأساسي داني كارفاخال للإصابة وسيغيب لمدة شهر عن المشاركة، وسيشارك بدلا منه فاسكيز أو ناتشو.



وأشارت الشبكة، إلى أن فاسكيز يمثل إضافة أكبر في الخط الهجومي، بالإضافة إلى أنه أصغر بعامين من ناتشو (32 عاما).

Advertisements

ويعد ناتشو الذي جدد تعاقده مؤخرا لمدة موسم واحد، جزءا أساسيا من غرفة تبديل الملابس، وقادرا على اللعب في كل مراكز خط الدفاع ويتمتع بثقة كبيرة من الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت أن الاختيار بين فاسكيز وناتشو لن يكون سهلا أبدا، في ظل حاجة الريال لضخ دماء جديدة في مركز الظهير الأيمن.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" فإن البيان الرسمي الذي أصدره ريال مدريد بشأن مبابي اختفى من الموقع الرسمي للميرنجي صباح أمس الأربعاء.

بيان ريال مدريد

وكان ريال مدريد أصدر بيانا الشهر الماضي قال فيه: "بالنظر إلى المعلومات الصادرة مؤخرا والتي نشرتها وسائل إعلام مختلفة وتوجد فيها تكهنات حول مفاوضات مزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا نود توضيح أن هذه المعلومات كاذبة تماما وأنه لم يتم إجراء هذه المفاوضات، مع اللاعب الذي ينتمي إلى باريس سان جيرمان".

وانتشرت تفسيرات خلال تقارير الصحف حول أن حذف البيان من موقع ريال مدريد يعود إلى اقتراب توقيع اللاعب الفرنسي مع الملكي.

لكن الشبكة الإسبانية أشارت إلى أن الأمر يعود فقط إلى وجود تعديلات مؤخرا على الموقع الرسمي لريال مدريد.

وأوضحت أن ريال مدريد مهتم باستمرار بوجود البيان مستقبلا على موقعه لأنه بمثابة سلاح سيدافع به عن نفسه إذا قدمت ضده شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل وذكرت العديد من التقارير أن اللاعب قد يوقع مجانا مع ريال مدريد في يناير المقبل.

تفاصيل عرض ريال مدريد الأخير لحسم صفقة مبابي

كشف موقع "ريليفو" الإسباني، السبت، أن ريال مدريد يجهز عرضه الأخير للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024 مع بند يتيح له التمديد حتى يونيو 2025.

لكن مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، قال الصيف الماضي إنه لا يريد تفعيل هذا البند، ما يعني رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.