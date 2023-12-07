توزيع الأسئلة والدرجات، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية
كشف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية وتوزيع الأسئلة والدرجات، لمادة الرياضيات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، لـ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023 /2024.
مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية
وحدد المركز القومى الضوابط العامة للورقة الامتحانية كالتالي:
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان.
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش العناوين تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.
- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.
- زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة للورقة الامتحانية.
- ليس للفصل الدراسي الأول نهاية صغرى ويشترط النجاح الطالب حصوله على 50% من الدرجة الكلية الفصلين الدراسيين معا بشرط حصول الطالب على 30% من درجة الورقة الامتحانية الفصل الدراسي الثاني.
-يراعى كتابة الكراسة الامتحانية الكترونيا وكذا نموذج الإجابة.
- يراعي أن يشتمل نموذج الإجابة على الحلول الأكثر شيوعا مع توزيع الدرجات في الأسئلة المقالية بدقة.
بالنسبة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائية
- يطبق القرار الوزاري رقم (195) وفيه يتم احتساب درجات كل فصل دراسي من 100 درجة توزع كالآتي:
- 70 درجة موزعة كما يلي: (30 درجة الاختبارات الشهور 35 درجة المهام الأدائية، و5 درجات المواظبة.
- 30 درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.
الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:
- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.
- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا.
- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.
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