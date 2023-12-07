إلهام شاهين تعلق على إطلاق اسم عادل إمام على كوبري: رمز فني كبير

علقت الفنانة إلهام شاهين على إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على أحد كباري شارع صلاح سالم تقديرا لمشواره الفني وعطائه على مدار أكثر من 50 عاما.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها بتطبيق إنستجرام:"مبروك علينا إطلاق اسم النجم الكبير والصديق الغالي عادل إمام على كوبرى جديد لتخليد اسمه.. عادل إمام رمز وطنی وفنی كبير. تربع على عرش النجومية سنين طويلة في كل مراحل عمره.. وأسعدنا بفنه في المسرح والسينما والتليفزيون تكريمه اليوم هو تكريم لكل أهل الفن.. شكرا للدولة المصرية.. تحيا مصر".

Advertisements

على الجانب الآخر، كان المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وافق على إطلاق اسم الفنان عادل امام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك ضمن إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة تقديرا لما قدموه فى سبيل الوطن وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة.

محور صلاح سالم

وبالرغم من أن لجنة التسميات بمحافظة القاهرة انتهجت طوال السنوات الماضية شروطا لتغيير أسماء الشوارع وفقا لتصريحات اللواء محسن صلاح رئيس لجنة التسميات السابق الذى أكد أن هناك بعض المعايير التى يجب أن تتوافر لإطلاق اسم شخص على مدرسة أو كوبرى أو شارع أبرزها أن يكون متوفيا وأن يكون الشخص من الشخصيات الرائدة والبارزة فى تاريخ الوطن، إلا أن المحافظة قررت إطلاق اسم الفنان عادل امام على كوبرى بمحور صلاح سالم بما يخالف الشروط التى انتهجتها اللجنة طوال فترة عملها فلم يسبق فى تاريخ اللجنة اطلاق اسم شخصية على قيد الحياة على كوبرى أو شارع أو مدرسة.

الفنان عادل إمام

وكان المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وافق على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة وهم اسم العميد إبراهيم الرفاعي علي كوبرى العاشر سابقا بحي المعادي، واسم الفريق محمد سعيد الماحي على الكوبري الواقع بطريق صلاح سالم اعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الأبطال بمصر القديمة، وإطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على محور شمال شارع ٩ بالمقطم، وإطلاق اسم الفنان عادل امام علي الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم البطل الشهيد رائد شرطة محمد أنور جمعة عبد الكريم على مدرسة الهلال الأحمر التجريبية لغات بإدارة البساتين التعليمية، والبطل الشهيد مقدم شرطة أحمد كمال شعلان على شارع الرشاد بحى المطرية، والبطل الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق على الطريق الذى يربط محور الأوتوستراد بمحور حسب الله الكفراوي بالبساتين، والبطل الشهيد مساعد شرطة محمد على صابر على على شارع سليمان عبد الجواد بحدائق القبة، والبطل الشهيد شريف حجاج مناع على مدرسة السلحدار بمصر الجديدة، واسم م. حسن رشدان على الشارع المار بأرض حديقة المشتل بمصر الجديدة، واسم ياسين عبد الغفار على شارع عمارات هيئة التصنيع المتفرع من مكرم عبيد بشرق مدينة نصر.