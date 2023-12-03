إلهام شاهين تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية في تونس (فيديو)

انتخابات الرئاسة المصرية 2024، أدلت الفنانة إلهام شاهين، والمذيعة هالة سرحان، اليوم الأحد بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية بسفارة مصر فى تونس.



إقبال كثيف على اللجان الانتخابية في تونس



وشهدت سفارة مصر لدى تونس إقبالا متزايدا على مدار الساعات الماضية، في ثالث أيام تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، والذي يستمر حتى اليوم الأحد.

وفي وقت سابق من اليوم أدلى اللاعب المحترف أحمد حسن كوكا بصوته في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج الخارج في مدينة إسطنبول التركية.

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وشهدت لجان الاقتراع في سويسرا إقبالا كبيرا من الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية. وقال رئيس بيت العائلة المصرية فى جينيف، جمال حماد، إن الإقبال كثيف للغاية رغم استمرار موجة البرد القارس حيث تنخفض درجة الحرارة إلى 6 درجات.

وأضاف حماد انه ناشد الجاليات المصرية النزول الإقتراع خاصة واننا فى اليوم الأخير فوجئنا بأعداد كبيرة من الجاليات المصرية وأسر بالكامل ترفع علم مصر وتقف فى الطوابير أمام الصناديق.



واشاد رئيس بيت العائلة المصرية فى جينيف، بالدور الكبير الذى قامت به البعثة المصرية والقنصلية من ناحية وبين اعضاء الجالية من ناحية اخري حيث قاموا بتوفير كافة التيسيرات للناخبين من سرعه في الأداء وتذليل اي عقبات أمامهم من أجل اتمام العرس الانتخابى.

وفتحت اللجنة اللانتخابية للمصريين فى أستراليا أبوابها أمام الناخبين المصريين لليوم الثالث على التوالى للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

أخر أيام انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج



وانطلقت الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023).

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

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