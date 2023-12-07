الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

لليوم الثاني، استمرار تسليم مظاريف الاقتراع للانتخابات الرئاسية باستاد المنصورة

اللجنة القضائية المشرفة
اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات في الدقهلية، فيتو

تشهد الصالة المغطاه باستاد المنصورة الرياضي في محافظة الدقهلية،  استمرار اعمال تسليم مظاريف الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024.

ويتم التسليم المظاريف بحضور  اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية في محافظة الدقهلية، والمقرر انعقاد العملية الانتخابية،  أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. 

 

 

 يذكر أن محافظة الدقهلية تضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1,119 مغترب. 

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 ورصدت “فيتو” إقبال المستشارين لاستلام مظاريف الاقتراع ومستلزمات العملية الانتخابية من داخل استاد المنصورة الرياضي.

وكان  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بكافة اللجان الانتخابية بالمحافظات.. 

 

ومن جانبه، كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية كلا من الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء أنور الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة بالمرور على اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء للتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، جاء هذا استكمالًا لجولات " محافظ الدقهلية" للمرور علي اللجان الانتخابية في عدد من المراكز والمدن والأحياء.

وقام "نائب المحافظ" بالمرور على اللجان الانتخابية بمراكز ميت سلسيل والجمالية والمنزلة والمطرية، وقام "السكرتير العام" بالمرور على اللجان الانتخابية بمراكز بني عبيد وتمي الأمديد وميت غمر، وقام السكرتير المساعد بالمرور على مراكز الكردي ومنية النصر ومحلة دمنة ودكرنس.

وجاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن التي شملتها الجولات المكوكية الثلاثة، حيث تم التأكد من جاهزية جميع اللجان بنطاق المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية، 2024 المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري وتوافر كافة مستلزمات العملية الانتخابية ومتابعة تنفيذ الإجراءات المقررة والتي تنفذها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق وذلك لإجراء العملية الانتخابية في سهولة ويسر وتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم دون أية معوقات..

وقال "المحافظ": ادعوا أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري مؤكدا أن الدقهلية دائما تأتي في المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا ما أثبته أبناء الدقهلية في الأعوام الماضية..

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