الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تسليم أوراق الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية بمجمع دمنهور الثقافي (صور) 

تسليم القضاة أوراق
تسليم القضاة أوراق الاقتراع،فيتو

شهد مجمع دمنهور الثقافي بدمنهور، بدء عملية تسليم مظاريف اللجان الفرعية للقضاة المسؤولين عن الإشراف علي الانتخابات الرئاسية بمحافظة البحيرة، وذلك وسط إجراءات أمنية المشددة، تحت إشراف مديرية أمن البحيرة

ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية يوم الاحد  القادم وتستمر على مدار ثلاثة أيام،.
 

وتلقى القضاة المشرفزن على العملية الانتخابية الشرح الكامل لجميع الإجراءات التى سيتم اتباعها خلال عملية الاقتراع ، حيث تم تقسيم التسليم إلى عدد  18 لجنة عامة
 

Advertisements

كانت محكمة دمنهور الابتدائية برئاسة المستشار محمد عبد العظيم يوسف رئيس شمال دمنهور والمستشار مينا مدحت لوقا رئيس محكمة جنوب دمنهور قد استعدت  بالتجهيزات اللازمة لتسليم  الأوراق الخاصة بالاقتراع على انتخابات رئاسة الجمهورية،  حيث تم  تقسيم التسليم إلى لجان هي بندر دمنهور،  ومركز دمنهور،  وحوش عيسي،  وأبو المطامير، وبندر كفر الدوار،  ومركز كفر الدوار،  ومركز رشيد، ومركز ادكو، ومركز رشيد، ومركز المحمودية، ومركز شبراخيت،  ومركز الرحمانية،ومركز ايتاى البارود، ومركز الدلنجات،  ومركز كوم حمادة،  ومركز بدر، وقسم شرطة النوبارية، ومركز شرطة وادى النطرون. 
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

انتخابات الرئاسية البحيرة دمنهور مجمع ثقافى

الأكثر قراءة

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

30 ألف مشجع لـ الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في أبطال أفريقيا

حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل

هيئة قناة السويس تدفع بأربع قاطرات لسحب سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد تعطلها

كتائب القسام تعلن استهداف دبابتين للاحتلال بقذائف الياسين 105

مران الزمالك، رفع المعدل البدني للاعبين قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي

Advertisements

منوعات

المزيد

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

احذر من ضيق التنفس، "بيرولا" تثير ذعر العالم

حكومة باريس تحذر الفرنسيين من قتل أنفسهم بدلا من "البق"

سر تصرفات المضيفات في الطائرة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

المزيد

انفوجراف

الاتهامات الموجهة في قضية فساد وزارة التموين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء كما علمنا النبي

ما مدى صحة حديث: "إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم"؟.. الإفتاء توضح معناه

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية