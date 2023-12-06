تسليم أوراق الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية بمجمع دمنهور الثقافي (صور) 

شهد مجمع دمنهور الثقافي بدمنهور، بدء عملية تسليم مظاريف اللجان الفرعية للقضاة المسؤولين عن الإشراف علي الانتخابات الرئاسية بمحافظة البحيرة، وذلك وسط إجراءات أمنية المشددة، تحت إشراف مديرية أمن البحيرة

ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية يوم الاحد القادم وتستمر على مدار ثلاثة أيام،.



وتلقى القضاة المشرفزن على العملية الانتخابية الشرح الكامل لجميع الإجراءات التى سيتم اتباعها خلال عملية الاقتراع ، حيث تم تقسيم التسليم إلى عدد 18 لجنة عامة



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كانت محكمة دمنهور الابتدائية برئاسة المستشار محمد عبد العظيم يوسف رئيس شمال دمنهور والمستشار مينا مدحت لوقا رئيس محكمة جنوب دمنهور قد استعدت بالتجهيزات اللازمة لتسليم الأوراق الخاصة بالاقتراع على انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تم تقسيم التسليم إلى لجان هي بندر دمنهور، ومركز دمنهور، وحوش عيسي، وأبو المطامير، وبندر كفر الدوار، ومركز كفر الدوار، ومركز رشيد، ومركز ادكو، ومركز رشيد، ومركز المحمودية، ومركز شبراخيت، ومركز الرحمانية،ومركز ايتاى البارود، ومركز الدلنجات، ومركز كوم حمادة، ومركز بدر، وقسم شرطة النوبارية، ومركز شرطة وادى النطرون.



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