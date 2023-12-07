الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أهلي 2007 يواجه بلدية المحلة اليوم في بطولة الجمهورية

الأهلى 2007، فيتو
الأهلى 2007، فيتو

الأهلى 2007، يلتقى  فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧  اليوم الخميس مع ضيفه بلدية المحلة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

الأهلى 2007 يواجه بلدية المحلة

ويدخل أهلي ٢٠٠٧ مباراة اليوم أمام البلدية وهو يأمل في تحقيق الفوز للمنافسة على صدارة الترتيب، ويمتلك الفريق ٣٢ نقطة، مسجلًا ٢٦ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه. 

الجهاز الفني لفريق أهلي 2007

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وياسين كامل مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

Advertisements

أهلي 2005 يفوز على مودرن فيوتشر بهدف 

من ناحية أخرى  نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 نجح في الفوز خارج ملعبه على مودرن فيوتشر، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم  الثلاثاء، الماضي بملعب أسمنت حلوان، ضمن منافسات الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.

جاء هدف فوز الأهلي خلال الشوط الأول عن طريق المتألق أحمد عابدين، برأسية مميزة بعدما تابع كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، أسكنها شباك المنافس.

بدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من: 
حراسة المرمى: حازم جمال.
الدفاع: يوسف جمال - عبد الله بستانجي - معتز محمد - أحمد عابدين.
الوسط: أحمد خالد «كباكا» - يوسف عبد الحفيظ - هشام مصطفى - سيف أيمن - يوسف عفيفي.
الهجوم: محمد رأفت.

وشارك معاذ عطية بدلًا من يوسف عبد الحفيظ، ومحمد أحمد سعد «شيبا» بدلًا من رأفت، وعلي أديب بدلًا من سيف أيمن، وطارق فوزي بدلًا من هشام مصطفى، ومحمد عبد الله بدلًا من يوسف عفيفي.

وقدم فريق الأهلي مباراة جيدة من كافة الوجوه، وظهر لاعبوه بمستوى متميز سواء على المستوى الدفاعي بقيادة أحمد عابدين، أو الهجومي وعلى رأسه محمد رأفت وشيبا، ومن خلفهما كباكا ويوسف عبد الحفيظ.

ونجح الجهاز الفني في الاستفادة من تقدم المدافعين الذين يجيدون ضربات الرأس، ومن إحدى الكرات الثابتة استطاع أحمد عابدين أن يترجم جهود زملائه ويفوز الأهلي بالمباراة ويحصد ثلاث نقاط.

وبهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى ٢٥ نقطة، جمعها من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراتين والخسارة بركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك

أيمن رجب: تعاقد الأهلي مع إمام عاشور "ضد المبادئ"

أبطال إفريقيا، اليوم الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية

الأهلي 2007 الأهلي اخبار الأهلي الاهلي اليوم اخبار الرياضة

مواد متعلقة

أيمن رجب: تعاقد الأهلي مع إمام عاشور "ضد المبادئ"

أبطال إفريقيا، اليوم الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد

بعد جس نبض اللاعب، هل ينتقل نجم الأهلي أحمد عبد القادر إلى الزمالك

الأكثر قراءة

الاحتلال يحدد شرطين لوقف العدوان على قطاع غزة

بعد تنمرها على فتاة من غزة، النشطاء يهاجمون سحر الجعارة ويطالبونها بالاعتذار

رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل كامل في أقرب وقت

محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

بزيادة تصل لـ 5 جنيهات، ارتفاع أسعار منتجات ريتش بيك في الأسواق

مصدر بالأهلي: مهاجم إنبي المرشح الوحيد لتدعيم الهجوم في يناير

مصير مقعد النائب الراحل خليفة رضوان بمجلس النواب

وفاة خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

 "ناسا" تحتفل بالذكرى الـ 25 لبدء العمل بمحطة الفضاء الدولية

عمرها 17 سنة، وتحصل على درجة الدكتوراه

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 8-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 7-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز المجلس الوطني لمراجعة الأفلام في هوليوود (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والأحزان

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية