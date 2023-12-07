أيمن رجب: تعاقد الأهلي مع إمام عاشور "ضد المبادئ"

أكد أيمن رجب نجم النادي الإسماعيلي السابق أن تعاقد النادي الأهلي مع إمام عاشور لاعب وسط ميتييلاند الدنماركي والزمالك السابق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، خطأ كبير.

وقال أيمن رجب في تصريحات لبرنامج "البريمو"، عبر فضائية "TeN":"مجلس إدارة النادي الأهلي أخطأ في التعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط ميتييلاند الدنماركي والزمالك السابق، بسبب ما بدرَ من اللاعب بشأن هتافاته المسيئة للقلعة الحمراء وجماهير النادي، وهو أمر ضد مبادئ الأحمر".

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وأضاف: النادي الأهلي رفض العفو عن العديد من النجوم الذين قدموا الكثير من أجل القلعة الحمراء، رغم أنهم لم يسيئوا للكيان مثلما فعل إمام عاشور.

وعلي صعيد آخر أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بشكل رسمي، قائمة النادي الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية



وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - كريم فؤاد.

الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - بيرسي تاو.

ويلتقى الأهلى فى أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية من الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 15 ديسمبر الجاري.

الأهلي الأكثر لعبا للمباريات في تاريخ البطولة

ويحتل الأهلي صدارة الأندية الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية بواقع 22 مباراة، بفارق 6 مباريات أمام أوكلاند سيتي، أقرب ملاحقيه.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

وتتمثل الفرق الستة في، الاتحاد السعودي بصفته ممثل البلد المستضيف، ومانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، وريد دايموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، وليون المكسيكي بطل دوري الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر موقعه الرسمي عن زيادة قيمة الجوائز المخصصة لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها القادمة، والمقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية.

جوائز النسخة القادمة في كأس العالم للأندية



وخصص الاتحاد الدولي جائزة مالية قيمتها 5 ملايين دولار للفريق البطل، أما الوصيف فيحصل على 4 ملايين دولار.

ويحصل الفريق صاحب المركز الثالث على مليونين ونصف المليون دولار، ومليوني دولار للفريق صاحب المركز الرابع، بينما يحصل صاحب المركز الخامس على مليون ونصف المليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وينال صاحب المركز السابع والأخير على نصف مليون دولار.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية



ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.