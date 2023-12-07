هيرميس تنجح في إتمام صفقة طرح «تاكسي دبي» بقيمة 315 مليون دولار

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «تاكسي دبي»، وهي شركة رائدة في توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، وذلك بقيمة 315 مليون دولار في سوق دبي المالي. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك لهذه الصفقة (Joint Bookrunner).

وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «تاكسي دبي» بطرح 24.99% من إجمالي رأس مالها المُصدر عبر بيع 624.750.000 سهم من الأسهم الحالية، وذلك بقيمة 1.85 درهم للسهم حيث بلغت القيمة السوقية للشركة إلى 4.6 مليار درهم إماراتي (بما يعادل 1.26 مليار دولار أمريكي).

Advertisements

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 150 مليار درهم إماراتي (بما يعادل 41 مليار دولار أمريكي)، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين في السوق المحلي والإقليمي والعالمي، كما بلغ معدل تغطية الاكتتاب 130 مرة تقريبًا من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز (DTC).

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور الذي لعبته إي اف چي هيرميس في إتمام صفقة الطرح العام الأولي الناجحة لشركة «تاكسي دبي» في سوق دبي المالي. وأضاف جاد أن هذه الصفقة تعكس التزام شركة إي اف چي هيرميس في المساهمة في تنشيط سوق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو التي تتبناها إي اف چي هيرميس في المنطقة، مستفيدة من الخبرات الكبيرة التي تنفرد بها الشركة في إتمام الصفقات الهامة في المنطقة. وأوضح جاد أن نجاح شركة «تاكسي دبي» في تطوير نموذج أعمالها من كونها شركة رائدة في تقديم خدمة مركبات الأجرة إلى توفير باقة متنوعة من حلول التنقل يؤكد على قدرتها الهائلة على مواكبة التغييرات التي تطرأ على الأسواق، وهو ما انعكس في الإقبال الكبير الذي شهده الطرح من جانب المستثمرين بمختلف فئاتهم.

وأشاد جاد بالمكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في تقديم الخدمات الاستشارية لكبرى الصفقات، وذلك بفضل التفاني التي يتمتع به فريق العمل بالإضافة إلى سجلها الحافل بإتمام عمليات الطرح الأولي الناجحة. وأكد على أن هذا الطرح بمثل علامة فارقة في سلسلة الصفقات التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تساهم في ترسيخ مكانتها باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، معربًا عن ثقته بقدرة شركة «تاكسي دبي» على مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات وتسطير فصل جديد في مسيرة نموها كشركة مدرجة في البورصة.

جدير بالذكر أن شركة «تاكسي دبي» هي شركة رائدة في تقديم باقة شاملة من حلول التنقل، وبلغت حصتها السوقية 44% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها المشغل الأول لمركبات الأجرة في دبي، حيث تبلغ الحصة السوقية لأقرب منافسيها 22% من إجمالي السوق. وقد تأسست شركة «تاكسي دبي» عام 1994 كشركة مركبات أجرة، ثم تمكنت فيما بعد من التوسع بنطاق أعمالها لتشمل خدمات التنقل الأخرى، وهو ما يعكس قدرتها على تعظيم الاستفادة من استحواذها على قطاع مركبات الأجرة والكفاءة التشغيلية. وتنفرد الشركة بتقديم مجموعة واسعة من خدمات مركبات الأجرة مع التركيز على أسطولها الكبير الصديق للبيئة، وخدمات مركبات الليموزين لكبار الشخصيات وخدمات الحافلات المدرسية والتجارية وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل.

وتعد هذه الصفقة هي الثامنة في سلسلة صفقات الطرح الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك نجاح الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أوكيو لشبكات الغاز» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، وهي الصفقة الأكبر في سلطنة عمان منذ أكثر من 20 عامًا. كما تمكنت الشركة من إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في بورصة تداول السعودية (Tadawul Stock Exchange)، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي.