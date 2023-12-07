الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

حماية الطفل بالأقصر تنظم مبادرة احمي نفسك بمدارس مدينتي البياضية والقرنة

جانب من تنفيذ المبادرة،فيتو
جانب من تنفيذ المبادرة،فيتو

 نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر برئاسة نجوى إبراهيم، عددا من الندوات بمدينتي البياضية والقرنة، ضمن مبادرة (احمي نفسك) التي أطلقتها الوحدة العامة لحماية الطفل بالمدارس، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة إيمان السبكى مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية.

وتستهدف المبادرة التوعية الصحية والنفسية للأطفال والعمل على جعل الطفل شخص سوّي، خالي من الصدمات والمشاكل النفسية، من خلال بناء شخصيّة قويّة للطفل ليستطيع أن يُعبر عن نفسه ويحمي نفسه من الآخرين نفسيًا وجسديًا، عن طريق تعريفهم بحقوقهم، ومفهوم المساحة الشخصية، وأشكال العنف وكيفية طلب المساعدة في مواجهته.

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ففي مدينة البياضية وبناء على تعليمات السيد المهندس محمود سعد شاهين رئيس مركز ومدينة البياضية، تم تنظيم ندوة ضمن مبادرة (احمي نفسك) بمدرسة الثانوية التجارية بنات بحضور تهاني عبد الصبور إبراهيم مدير الوحدة الفرعية، والأخصائي الاجتماعي بالوحدة محمد عبده سلامة، وهناء سيد أحمد إبراهيم بالإدارة الصحية بالبياضية، والشيخ/ مصطفى كامل عبدالقادر من إدارة وعظ الأزهر.

وفي مدينة القرنة، السيد حسام محمدين مهران رئيس مركز ومدينة القرنة، تم تنظيم ندوة ضمن مبادرة(احمي نفسك) بقصر ثقافة الطارف، بحضور إيمان على عبد الحليم مدير الوحدة الفرعية، والأخصائي النفسي بالوحدة نفيسة خضر، ورتيبة أحمد الطاهر بالإدارة الصحية بالقرنة.

ودارت الندوات عن أشكال العنف وكيفية طلب المساعدة في مواجهته، حيث تم التعريف بخط نجدة الطفل 16000 والمخاطر التى يتعرض لها الطفل من عمر يوم لـ 18عاما من تنمر وختان الإناث وزواج الأطفال، وأهمية الغذاء السليم للطفل لحمايته من الأمراض المعدية المنتشرة في فصل الشتاء، والابتعاد عن تناول المأكولات التي تحتوي على المواد الحافظة، والاهتمام بالمأكولات الصحية المفيدة لمقاومة الأمراض وتقوية المناعة لدى الطفل.

 

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الأقصر حماية الطفل محافظة الأقصر فيتو مدينة البياضية مدينة القرنة

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