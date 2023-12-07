الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الأقصر يستقبل عمدة سيكشفاهيرفار المجرية

جانب من الاستقبال،فيتو
جانب من الاستقبال،فيتو

 

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اندراس سير بالكو فيكس عمدة مدينة سيكشفاهيرفار المجرية، على هامش توقيع اتفاق التآخي والتعاون بين محافظة الأقصر بجمهورية مصر العربية ومدينة سيكشفهيرفار بجمهورية المجر.


و تناول اللقاء مباحثات حول آليات البدء في تنفيذ الاتفاقية، حيث استعرض محافظ الأقصر إمكانات المحافظة الواعدة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطوير كافة قطاعات المحافظة وخاصة التحول الرقمي الذي يصاحبه تطبيق آليات الاستدامة والمحافظة على البيئة في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة  (رؤية مصر2030).

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كما أكد المحافظ على أهمية قطاع السياحة، مستعرضًا إمكانات المحافظة السياحية التي تجذب أنظار السائحين من جميع أنحاء العالم فبالإضافة إلى تميز المحافظة بالتنوع  الأثري فإن عنصرى الأمن والأمان والعمل على إتاحة سبل الراحة للسائحين من الأولويات، معربًا عن أمله في زيادة أعداد السائح المجري للمحافظة.

كما أشار محافظ الأقصر إلى أنه بالإضافة إلي النشاط السياحي هناك نشاط زراعي ونشاط صناعي مستدام  يحافظ على أسس الاستدامة التي تحافظ على طبيعة المدينة السياحية.

ومن الجانب المجري أعرب عمدة مدينة سيكشفاهيرفار المجرية عن سعادته لزيارة الأقصر نظرا للعبق التاريخي الذي تتميز به المحافظة وأشار إلى إقامة مدينته العديد من المهرجانات والمناسبات وبادر بدعوة  المحافظ وممثلي السياحة لتلك المهرجانات، حيث سيتم عروض ترويجية عن الأقصر تعرف الشعب المجري بثقافة الأقصر وتاريخها الأثري وكخطوة أولى أعرب عن أمله في الحصول على فيلم ترويجي أثناء زياته لعرضه في المدينة فور عودته.

كما تم التباحث حول التعاون في مجال التعليم حيث أشار العمدة الي منح تقدمها المجر في مجال التعليم العالي للطلاب المصريين حيث ان مدينة سيكشفاهيرفار يوجد بها جامعة عريقة بها مختلف المجالات تتضمن الهندسة والعلوم والتكنولوجيا فأنه يسعده أن يكون لطلاب الأقصر الفرصة في التقديم لهذه المنح الدراسية ممن تنطبق عليهم الشروط وسيكون هذا التبادل الطلابي خطوة هامة في تنفيذ بنود الاتفاقية.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان علي أهمية التنسيق المشترك والمتابعة عن كثب وباستمرار  لخطوات تنفيذ الاتفاقية وبالتالي تعزيز التعاون الثنائي وبناء علاقات تبادل المنفعة.

 

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