إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بمدينة الأقصر

قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بتنفيذ حالة إزالة تعدي بالبناء المخالف عبارة عن بناء سور بأرض زراعية بناحية الزناقطة بإجمالي مساحة حوالى ٥٠٠ م٢ تقريبًا، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحالات البناء المخالف وإزالتها فى المهد.

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شارك في تنفيذ أعمال الإزالة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، وهاشم يوسف أحمد رئيس قسم حماية الأراضي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قام مجلس مدينة الأقصر، بتنفيذ إزالة سور مخالف على أرض زراعية في المهد بامتداد شارع خلف نادي الأقصر الرياضي بإجمالي مساحة 100 م٢، بحضور رئيس المدينة، وحسن عبده رئيس حى جنوب، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.