الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بمدينة الأقصر

جانب من تنفيذ الإزالة،فيتو
جانب من تنفيذ الإزالة،فيتو

قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بتنفيذ حالة إزالة تعدي بالبناء المخالف عبارة عن بناء سور بأرض زراعية بناحية الزناقطة بإجمالي مساحة حوالى ٥٠٠ م٢ تقريبًا، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض.

 يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحالات البناء المخالف وإزالتها فى المهد.

Advertisements

شارك في تنفيذ أعمال الإزالة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، وهاشم يوسف أحمد رئيس قسم حماية الأراضي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قام مجلس مدينة الأقصر، بتنفيذ إزالة سور مخالف على أرض زراعية في المهد بامتداد شارع خلف نادي الأقصر الرياضي بإجمالي مساحة 100 م٢، بحضور رئيس المدينة، وحسن عبده رئيس حى جنوب، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر محافظة الأقصر التعديات الزراعية فيتو مدينة الأقصر مجلس مدينة الأقصر

مواد متعلقة

الإنتهاء من إعداد المقار الانتخابية بمحافظة الأقصر

محافظ الأقصر يوجه برفع درجة الاستعداد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية

تدريب لمكافحة الفساد بمحافظة الأقصر

تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ خلال الانتخابات الرئاسية بالأقصر

ختام ورشة عمل قانون الضريبة على العقارات المبنية بجامعة الأقصر

مناهضة العنف ضد المرأة ندوة بوحدة تكافؤ الفرص بإدارة الأقصر التعليمية

وحدة السكان تنظم ندوة ضمن مبادرة المرأة الأقصرية تتحدث بإسنا

القبض على عاطل بحيازته 41 جركن سولار بدون فواتير بالأقصر

الأكثر قراءة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

7 صور ترصد حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية

لا واسطة، معايير السيسي في اختيار طلبة الكليات العسكرية والشرطة ووظائف التعليم والنقل

التعليم العالي تنشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية

إيران تحذر إسرائيل من أيام مقبلة رهيبة جدا

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

هبوط مفاجئ لكل المؤشرات، 5 آلاف عملية تداول بالدقائق الأولى للبورصة المصرية

روسيا تعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

Advertisements

منوعات

المزيد

عمرها 17 سنة، وتحصل على درجة الدكتوراه

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 8-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 8-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 8-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 7-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس7-12-2023

المزيد

انفوجراف

أغلق الهاتف في وجه أم كلثوم.. محطات في مشوار الملحن المشاكس حلمي بكر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والأحزان

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية