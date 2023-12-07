الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الأقصر يلتقي وفد مقاطعة جيانسي بجمهورية الصين

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

التقى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر،  وفد من مقاطعة جيانسي بجمهورية الصين الشعبية، ضم كل من لوشياو تشينغ نائب محافظ مقاطعة جيانسي وليوهونغ  رئيس مكتب التنشيط الريفي في جيانسي ,كاي يونغ نائب المدير العام لادارة الموارد المائية في جيانسي  وتشنغ مين رئيس مركز ترويج التكنولوجيا الزراعية في جيانسي وهوانغ ميلينغ مفتش المستوى الثاني لمكتب الشئون الخارجية في جيانسي وليو زيينج سكرتيرة نائب المحافظ، بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ وهدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر.

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ورحب محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بوفد مقاطعة جيانسي مؤكدا على  اهمية تعميق التفاهم المتبادل وتوطيد علاقات التعاون بين المدن والمقاطعات الصينية.

وأشاد المحافظ بالعلاقات التاريخية بين مصر والصين معربًا عن تطلعه إلى  تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الأقصر ومقاطعة جيانسي وزيادة بنود الاتفاقية بحيث تشمل جميع القطاعات.

كما عقد المحافظ اجتماعًا مع وفد مقاطعة جيانسي بحضور عدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات بالمحافظة ونظراء ممثلي الانشطة المختلفة بالمقاطع.

وبحث خلاله مع الوفد سبل تفعيل اتفاقية التآخي الموقعة بين محافظة الأقصر ومقاطعة جيانسي بجمهورية الصين الشعبية، والتي تتضمن عدد من البنود أبرزها تنشيط التعاون في مجالات السياحة والاستثمار والتجارة والزراعة والري والتعليم وكذلك التعاون في المجالات الثقافية والفنية والعلمية.

وفي نهاية اللقاء اهدى المحافظ درع المحافظة لنائب رئيس مقاطعة جيانسي.

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