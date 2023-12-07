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محافظات

أسعار اللحوم اليوم الخميس 7-12-2023 في الدقهلية

اسعار اللحوم اليوم،
اسعار اللحوم اليوم، فيتو

 أسعار اللحوم، تشهد محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، استقرارا في أسعار اللحوم بشوادر ومحال الجزارة على مستوى المدن والمراكز في المحافظة، وفقا للتعاملات اليومية في منافذ البيع.

أسعار اللحوم في المنافذ بالدقهلية 

 ويتراوح سعر اللحوم من 220 جنيها إلى 240 جنيهًا ‏للكيلو، وتتوسع محافظة الدقهلية في افتتاح تلك المنافذ منافذ ضد الغلاء، على أوسع نطاق بالمحافظة.

أسعار اللحوم في الدقهلية 

اللحوم البقري ما بين 250 - 300 جنيه.

الكبدة الضأن 220 - 350 جنيها

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السجق البلدى من  200 إلى 280 جنيها.

سعر كيلو كباب الحلة ما بين 200-300 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر كيلو اللحوم البلدي في محلات الجزارة بالمنصورة إلى 270 جنيها إلى 370 جنيها.

أسعار اللحوم بالأسواق

 وأكدت وزارة التموين ارتفاع أسعار اللحوم أيضًا بسبب أسعار أعلاف المواشي وكذلك ارتفاع كافة أسعار خامات الإنتاج.

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

 وارتفعت أسعار اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية اعتبارًا من أول مايو، بزيادة 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وبلغ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعارها 230 جنيهًا، بعدما كان سعر الكيلو 165 جنيهًا.

أسعار اللحوم 

اللحوم الضأن ما بين 280 - 360 جنيها.

كيلو اللحم المفروم بين 220 - 300 جنيه.

اللحوم الجملي ما بين 220 إلى 250 جنيها للكيلو.

اللحوم البلدي 260 - 370 جنيها.

طرح اللحوم السودانية

وأكدت وزارة التموين أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ بلغت 5 أطنان تم توزيعها على 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل 141 منفذا تابعا للشركة.

وأشارت إلى أنه تم استقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة. 

مناشئ جديدة لاستيراد اللحوم

وتدرس وزارة التموين طرح أعلاف المواشي الفترة المقبلة على البورصة السلعية لينعكس على أسعار اللحوم. 

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