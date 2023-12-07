الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

الإجراءات القانونية قبل التصويت وفي ختام اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية،فيتو
الانتخابات الرئاسية،فيتو

الانتخابات الرئاسية ، أيام قليلة تفصلنا عن  المحطة الأخيرة للانتخابات الرئاسية لعام 2024 التى تجرى بين أربعة مرشحين هم الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى والتى ستجرى بالداخل أيام 10،11،12، ديسمبر الحالى. 

وهناك عدد من الإجراءات التى يتم اتخاذها قبل بدء عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية  من خلال حضور مندوبي المرشحين باللجان والتأكد من خلو صناديق الاقتراح قبل عملية الغلق لتبدء عملية التصويت التى تبدء 9 صباحا وحتى الساعة الـ 9 مساء طوال الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر. 

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وتتمثل الإجراءات الختامية لليوم الأول:

1-انتهاء التصويت في التاسعة مساء:

-لا يجوز غلق اللجنة الفرعية قبل التاسعة مساءً حتى لو لم يكن هناك ناخبون داخل جمعية الانتخاب وينطبق ذلك في حالة صدور قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بمد العمل باللجان الفرعية.

2-غلق الصندوق:

-يقوم رئيس اللجنة بغلق فتحة الصندوق الخاصة بوضع بطاقات إبداء الرأي بداخله، وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.
-يُسمح لوكلاء ومندوبي المرشحين والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل للقفل البلاستيكي.

3-مراجعة أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم:

-يقوم رئيس اللجنة بحصر عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشف الناخبين نموذج رقم 11 انتخابات رئاسية، ويثبت ذلك كله بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.

4-الانتهاء من تحرير محضر إجراءات اليوم الأول نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية والتأكد من بعض البيانات:

-ميعاد فتح وغلق اللجنة.
-أسماء أمناء اللجنة ومن تواجد من وكلاء أو مندوبي المرشحين.
-أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بعد حصر التوقيعات في كشف الناخبين شاملًا عدد رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الذين أدلوا بأصواتهم وكذلك عدد رئيس وأعضاء اللجنة العامة ولجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية الذين أدلوا بأصواتهم إن وجد.
-توقيع وكيل أو مندوب كل مرشح من الحاضرين أمام اللجنة على جميع صفحات المحضر.
-ما ضبط من حالات مخالفة القانون، والإجراء الذي اتخذ حيالها.
-أي ملاحظات أخرى يرى رئيس اللجنة ضرورة إثباتها بالمحضر.

5-غلق مقر اللجنة، أو مقر حفظ صندوق الاقتراع:

-يقوم رئيس اللجنة في حضور من تواجد من وكلاء ومندوبي كل مرشح والمتابعين والمسئول عن قوات التأمين بغلق مقر اللجنة الفرعية، أو مقر حفظ صندوق "صناديق الاقتراع بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل، أو قفل عادى يجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، أو كليهما معا".
-ويثبت كل ذلك بمحضر إجراءات غلق مقر حفظ صندوق الاقتراع في اليوم الأول نموذج رقم 17 انتخابات رئاسية، ويوقع رئيس اللجنة وأمينها ومن تواجد من ممثلى المرشحين، ومسؤول التأمين على المحضر المشار إليه.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر الماضى  موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.
وتقرر في حالة الإعادة، أن تجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و6 و7) من شهر يناير 2024، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و9 و10) من ذات الشهر.
وتبدأ عملية الاقتراع ابتداء من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ 9 مساء طوال الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر، على أن يكون انتخاب المصريين في الخارج خلال الأيام المحددة لهم، خلال ذات المواعيد (من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء) وفق التوقيت المحلي لكل دولة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل.

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