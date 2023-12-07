الخميس 07 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

واشنطن تبحث مع إسرائيل الجدول الزمني للعمليات العسكرية في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الأربعاء إن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل جدولها الزمني للعمليات العسكرية في غزة.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "رويترز": "لقد تحدثنا معهم بشأن الجداول الزمنية. لا أريد أن أشارك ذلك لأن إسرائيل أرسلت بالفعل موقع عمليتها البرية على وجه التحديد ولا أريد أن أكون الشخص الذي ينشر الجداول الزمنية".

وتابع: "سأقول فقط إننا تحدثنا معهم حول ما يفكرون فيه فيما يتعلق بالمدة وكيف يندرج ذلك ضمن استراتيجية طويلة المدى لمعالجة هذه القضية التي تتجاوز مجرد الوسائل العسكرية".

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وفي وقت سابق كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد قال الأربعاء إن الولايات المتحدة ستعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل قطاع غزة، إذ إن ذلك يخالف موقف واشنطن المتمثل في أن مساحة القطاع الفلسطيني يجب ألا تتقلص بعد الصراع الحالي.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إسرائيل أرسلت خططًا لعدة دول بخصوص المنطقة العازلة.

وقال ميلر الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتقد أنه ستكون هناك "فترة انتقالية" تبقى خلالها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بعد انتهاء العمليات القتالية ضد حركة حماس، لكنه شدد على أن هذه الفترة يجب ألا تكون دائمة.

وتابع: "لن يكون من مصلحة أحد أن تغادر إسرائيل القطاع لتترك فراغا أمنيا يمكن أن يؤدي إلى تفشي الفوضى".

وأضاف: "ندرك أنه ستكون هناك حاجة إلى فترة انتقالية في نهاية الحرب"، لكنه أكد على أن الولايات المتحدة لن تقبل بإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، أو إنشاء منطقة عازلة داخل غزة، مشيرا إلى أن ذلك ينتهك مبدأ عدم اقتطاع الأراضي.

 
وكشف ميلر أن إدارة الولايات المتحدة تبحث مع الشركاء فكرة نشر قوات أمن دولية في قطاع غزة. وتابع: "بالنسبة لنشر قوات أمن دولية (في قطاع غزة)، فإننا نجري مثل هذه المناقشات مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة. أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث بشكل قاطع عن أي قرار، ولكننا نركز على الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الوضع في غزة بعد الصراع، وهذا يشمل بالتأكيد توفير الأمن للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة".

في سياق آخر، قال ميلر إن الولايات المتحدة تراجع تقريرًا صادرًا عن منظمة العفو الدولية أفاد بأن ذخائر أميركية تسببت في مقتل مدنيين خلال غارات جوية في غزة.

وذكر تقرير المنظمة الصادر الثلاثاء أن شظايا من ذخائر أمريكية الصنع عُثر عليها في أنقاض منازل مدمرة في وسط غزة أدى الهجوم عليه إلى مقتل 43 مدنيًا من بينهم 19 طفلًا.

 

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إسرائيل الخارجية الأمريكية المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة

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