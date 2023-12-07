الخميس 07 ديسمبر 2023
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منوعات

2000 حالة إصابة يوميًا، كوفيد-19 يغزو التشيك

2000 حالة إصابة بكوفيد
2000 حالة إصابة بكوفيد يوميًا، فيتو

 حذر موقع "نوفينكي" الإخباري التشيكي من أن التشيك على شفا جائحة أمراض تنفسية، حيث أن مرض كوفيد-19، حاليًا أكثر أشكال العدوى شيوعًا.

وتوجد حاليًا حوالي 2000 حالة إصابة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، في البلاد، يوميًا، حسب "إذاعة براج" التشيكية.

 المرضى لا يعانون من مضاعفات خطيرة

إلا أنه بخلاف ما حدث في السنوات الماضية، فإن معظم المرضى لا يعانون من مضاعفات خطيرة، كما أن علاج المرضى في المستشفيات أمر غير معتاد، حسب الموقع الإخباري التشيكي.
ويصل معدل الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، إلى 1457 مريضًا، لكل 100 ألف من السكان، ويحدث الوباء عندما يتجاوز عدد المرضى ما بين 1600 و1700.

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