الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تدريب لمكافحة الفساد بمحافظة الأقصر

تدريب لمكافحة الفساد
تدريب لمكافحة الفساد بمحافظة الأقصر؛ فيتو

 نظمت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الأقصر تدريب عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بناء على تعليمات  المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتحت رعاية  هدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر.

وحاضر  التدريب الذي استمر لمدة يوم واحد أحمد حسن أبو الحسن مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ومنسق عام الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمحافظة.

تناول التدريب التعريف بأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣_ ٢٠٣٠ والأهداف الفرعية والإجراءات التنفيذية لتنفيذ الهدف الإستراتيجي.

Advertisements

ومن جانبه قال منسق الإستراتيجية بالأقصر إن المستهدفين من التدريب هم  كافة الموظفين علي مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وديوان عام المحافظة، وتم تنفيذ التدريب بمكتبة مصر العامة.

وأكد أنه سيتم تنفيذ هذا التدريب  لعدد ٢٥ موظفا شهريا، وذلك استمرار لنشر أهداف الإستيراتيجة بمحافظة الأقصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مكافحة الفساد محافظة الأقصر محافظ الأقصر الأقصر فيتو

مواد متعلقة

ختام ورشة عمل قانون الضريبة على العقارات المبنية بجامعة الأقصر

مناهضة العنف ضد المرأة ندوة بوحدة تكافؤ الفرص بإدارة الأقصر التعليمية

وحدة السكان تنظم ندوة ضمن مبادرة المرأة الأقصرية تتحدث بإسنا

القبض على عاطل بحيازته 41 جركن سولار بدون فواتير بالأقصر

جامعة طيبة التكنولوجية تختتم مشاركتها في برنامج رائدات المستقبل بمعهد إعداد القادة

تعليم الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

اعتماد 13 منشأة من الاسكوا بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر

ناشئو أرمنت الحيط يصعدون لدوري القطاعات ممثلا لمحافظة الأقصر

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حملة السيسي تزف بشرى للمصريين، قصة طرح سكر فكة بـ 3 جنيهات، حكاية المادة 99 التي أرعبت إسرائيل، تشفير محادثات فيسبوك

سيف الله مختار، ساذج السينما الذي تسبب في أزمة لـ أحمد رمزي، وكلمة واحدة كانت وراء شهرته

بعد سقوط الكبار، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

أقوى أداة لوقف حرب غزة، ما هي المادة 99 التي أرعبت إسرائيل؟ وحالات استخدمت فيها

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 7-12-2023 في الأسواق

جعلت تاريخ النادي على المحك، تايلور سويفت تهدد مصير فريق فرنسي عريق، وهذا ما فعلته

منها تشجيع تعاطي المخدرات، الأمير هاري يواجه اتهامات خطيرة

Advertisements

منوعات

المزيد

منها تشجيع تعاطي المخدرات، الأمير هاري يواجه اتهامات خطيرة

حقيقة أم أساطير، قصة أقدم قبر عرفته البشرية في مصر

معاصرة وهذا مصير نادي التعري، إصدار النسخة الجديدة للعبة GTA 6 (فيديو)

لسنا مستعمرة، ولي عهد السعودية يتدخل لتصحيح خطأ ترجمة خلال لقاء بوتين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 7-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 7-12-2023 في السوق المحلي

المتر يصل إلى 186 ألف جنيه، مزاد علني لمحال تجارية بـ 4 أحياء بالعبور الجديدة

المزيد

انفوجراف

أغلق الهاتف في وجه أم كلثوم.. محطات في مشوار الملحن المشاكس حلمي بكر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية