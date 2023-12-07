تدريب لمكافحة الفساد بمحافظة الأقصر

نظمت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الأقصر تدريب عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتحت رعاية هدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر.

وحاضر التدريب الذي استمر لمدة يوم واحد أحمد حسن أبو الحسن مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ومنسق عام الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمحافظة.

تناول التدريب التعريف بأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣_ ٢٠٣٠ والأهداف الفرعية والإجراءات التنفيذية لتنفيذ الهدف الإستراتيجي.

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ومن جانبه قال منسق الإستراتيجية بالأقصر إن المستهدفين من التدريب هم كافة الموظفين علي مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وديوان عام المحافظة، وتم تنفيذ التدريب بمكتبة مصر العامة.

وأكد أنه سيتم تنفيذ هذا التدريب لعدد ٢٥ موظفا شهريا، وذلك استمرار لنشر أهداف الإستيراتيجة بمحافظة الأقصر.