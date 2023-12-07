الإنتهاء من إعداد المقار الانتخابية بمحافظة الأقصر

أعلنت محافظة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى محافظة الأقصر وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لبدء عملية الاقتراع والتصويت على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالى.



وتم الانتهاء من إعداد المقار الانتخابية، حيث يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بإجمالى 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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وقسم الأقصر يضم 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 25 لجنة، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخبا وناخبة، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخبا وناخبة.

وفى مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بإجمالى 9 لجان، لعدد 55555 ناخبا وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخبا وناخبة.

وفى مركز أرمنت 30 لجنة فرعية ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 31 لجنة، لعدد 119634 ناخبا ، وفى مركز إسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخبا وناخبة.