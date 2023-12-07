الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الإنتهاء من إعداد المقار الانتخابية بمحافظة الأقصر

محافظة الأقصر ؛ فيتو
محافظة الأقصر ؛ فيتو

أعلنت محافظة الاستعدادات  الخاصة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى محافظة  الأقصر وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لبدء عملية الاقتراع والتصويت على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالى.

وتم الانتهاء من إعداد المقار الانتخابية، حيث  يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين  بإجمالى 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

Advertisements

وقسم الأقصر يضم 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 25 لجنة، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخبا وناخبة، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخبا وناخبة.

وفى مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بإجمالى 9 لجان، لعدد 55555 ناخبا وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخبا وناخبة.

وفى مركز أرمنت 30 لجنة فرعية  ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 31 لجنة، لعدد 119634 ناخبا ، وفى مركز إسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة  لعدد 303525 ناخبا وناخبة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية مقار اللجان الانتخابيه فيتو محافظة الأقصر أخبار الاقصر الانتخابات الرئاسية 2024

مواد متعلقة

ختام ورشة عمل قانون الضريبة على العقارات المبنية بجامعة الأقصر

مناهضة العنف ضد المرأة ندوة بوحدة تكافؤ الفرص بإدارة الأقصر التعليمية

وحدة السكان تنظم ندوة ضمن مبادرة المرأة الأقصرية تتحدث بإسنا

القبض على عاطل بحيازته 41 جركن سولار بدون فواتير بالأقصر

جامعة طيبة التكنولوجية تختتم مشاركتها في برنامج رائدات المستقبل بمعهد إعداد القادة

تعليم الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

اعتماد 13 منشأة من الاسكوا بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر

ناشئو أرمنت الحيط يصعدون لدوري القطاعات ممثلا لمحافظة الأقصر

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حملة السيسي تزف بشرى للمصريين، قصة طرح سكر فكة بـ 3 جنيهات، حكاية المادة 99 التي أرعبت إسرائيل، تشفير محادثات فيسبوك

سيف الله مختار، ساذج السينما الذي تسبب في أزمة لـ أحمد رمزي، وكلمة واحدة كانت وراء شهرته

بعد سقوط الكبار، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

أقوى أداة لوقف حرب غزة، ما هي المادة 99 التي أرعبت إسرائيل؟ وحالات استخدمت فيها

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 7-12-2023 في الأسواق

جعلت تاريخ النادي على المحك، تايلور سويفت تهدد مصير فريق فرنسي عريق، وهذا ما فعلته

منها تشجيع تعاطي المخدرات، الأمير هاري يواجه اتهامات خطيرة

Advertisements

منوعات

المزيد

منها تشجيع تعاطي المخدرات، الأمير هاري يواجه اتهامات خطيرة

حقيقة أم أساطير، قصة أقدم قبر عرفته البشرية في مصر

معاصرة وهذا مصير نادي التعري، إصدار النسخة الجديدة للعبة GTA 6 (فيديو)

لسنا مستعمرة، ولي عهد السعودية يتدخل لتصحيح خطأ ترجمة خلال لقاء بوتين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 7-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 7-12-2023 في السوق المحلي

المتر يصل إلى 186 ألف جنيه، مزاد علني لمحال تجارية بـ 4 أحياء بالعبور الجديدة

المزيد

انفوجراف

أغلق الهاتف في وجه أم كلثوم.. محطات في مشوار الملحن المشاكس حلمي بكر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية