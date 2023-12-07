الخميس 07 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

دوا ليبا تنشر رقم هاتفها بعد انفصالها عن حبيبها

دوا ليبا، فيتو
دوا ليبا، فيتو

دوا ليبا، في تصرف غريب، نشرت المغنية دوا ليبا، رقم هاتفها الخاص، عبر مواقع الإنترنت، وطلبت من جمهورها، مراسلتها، والتحدث معها.

وجاء نشر دوا ليبا، للرقم هاتفها الخاص، بعد ساعات من إعلان انفصالها رسميا، عن حبيبها رومان جافراس.

دوا ليبا تنفصل عن حبيبها رومان غافراس بعد 8 أشهر من المواعدة

وكشفت تقارير صحفية عن انفصال المغنية الشهيرة دوا ليبا عن حبيبها رومان غافراس، بعد 8 أشهر من المواعدة، فيما لم يعلق أو يعلن أحد الطرفين أسباب الانفصال.

يذكر أن النجمة دوا ليبا، ظهرت لأول مرة بصحبة صديقها الجديد المخرج رومان غافراس، أمام عدسات الكاميرا لأول مرة خلال فعاليات مهرجان كان 2023.

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دوا ليبا في فيلم Barbie

وظهرت دوا ليبا، مؤخرا في أول أدوارها التمثيلية، خلال لقطة قصيرة من فيلم  Barbie.

وظهرت دوا ليبا، في الفيلم وهي ترتدي زي حورية البحر، باللون الوردي.

وكانت مغنية البوب دوا ليبا، أعلنت عن مشاركتها في دور في فيلم Barbie الجديد من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت بوستر رسمي لها من الفيلم، وعلقت قائلة:"هذه الـ باربي حورية البحر"، كما سجلت  دوا ليبا،  العديد من الأغاني الخاصة بالفيلم.

أعلى فيلم من إخراج امرأة تحقيقًا للأرباح في التاريخ

 أصبح فيلم الدمية الشهيرة باربي، أنجح فيلم من حيث الأرباح في التاريخ لمخرجة أنثى.

واستطاعت المخرجة جريتا جيروج، أن تكتب اسمها في التاريخ، كأول امرأة، يتخطى فيلمها حاجز النصف مليار دولار في شباك التذاكر الأمريكي فقط، كما يصبح فيلمها Barbie، أعلى فيلم من إخراج امرأة تحقيقًا للأرباح في شباك التذاكر العالمي بعد تخطيه إيراداته المليار دولار.

إنتاج جزء ثان من فيلم Barbie

‏وكشفت مخرجة فيلم باربي، "جريتا جيرويج"، حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلم الدمية الشهيرة باربي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من الفيلم. 

وقالت جريتا في تصريحات صحفية: "لا أفكر في الوقت الحالي، في تطوير جزء ثانٍ من فيلم  BARBIE.. لا أريد تدمير أحلامكم، لكن بالنسبة لي، أنا الآن ليس لدي أي شيء تمامًا".

150 مليون تكلفة تسويق باربي

 كشف تقرير لمجلة فاريتي، أن شركة Warner Bros، للإنتاج السينمائي، أنفقت 150 مليون دولار، على الحملة التسويقية للفيلم، لا تشمل ميزانية الإنتاج البالغة 145 مليون دولار. 

دوا ليبا تنفصل عن حبيبها رومان غافراس بعد 8 أشهر من المواعدة

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