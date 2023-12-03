دوا ليبا تنفصل عن حبيبها رومان غافراس بعد 8 أشهر من المواعدة
دوا ليبا، كشفت تقارير صحفية عن انفصال المغنية الشهيرة دوا ليبا عن حبيبها رومان غافراس، بعد 8 أشهر من المواعدة، فيما لم يعلق أو يعلن أحد الطرفين أسباب الانفصال.
يذكر أن النجمة دوا ليبا، ظهرت لأول مرة بصحبة صديقها الجديد المخرج رومان غافراس، أمام عدسات الكاميرا لأول مرة خلال فعاليات مهرجان كان 2023.
دوا ليبا في فيلم Barbie
وظهرت دوا ليبا، مؤخرا في أول أدوارها التمثيلية، خلال لقطة قصيرة من فيلم Barbie.
وظهرت دوا ليبا، في الفيلم وهي ترتدي زي حورية البحر، باللون الوردي.
وكانت مغنية البوب دوا ليبا، أعلنت عن مشاركتها في دور في فيلم Barbie الجديد من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت بوستر رسمي لها من الفيلم، وعلقت قائلة:"هذه الـ باربي حورية البحر"، كما سجلت دوا ليبا، العديد من الأغاني الخاصة بالفيلم.
أعلى فيلم من إخراج امرأة تحقيقًا للأرباح في التاريخ
أصبح فيلم الدمية الشهيرة باربي، أنجح فيلم من حيث الأرباح في التاريخ لمخرجة أنثى.
واستطاعت المخرجة جريتا جيروج، أن تكتب اسمها في التاريخ، كأول امرأة، يتخطى فيلمها حاجز النصف مليار دولار في شباك التذاكر الأمريكي فقط، كما يصبح فيلمها Barbie، أعلى فيلم من إخراج امرأة تحقيقًا للأرباح في شباك التذاكر العالمي بعد تخطيه إيراداته المليار دولار.
إنتاج جزء ثان من فيلم Barbie
وكشفت مخرجة فيلم باربي، "جريتا جيرويج"، حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلم الدمية الشهيرة باربي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من الفيلم.
وقالت جريتا في تصريحات صحفية: "لا أفكر في الوقت الحالي، في تطوير جزء ثانٍ من فيلم BARBIE.. لا أريد تدمير أحلامكم، لكن بالنسبة لي، أنا الآن ليس لدي أي شيء تمامًا".
150 مليون تكلفة تسويق باربي
كشف تقرير لمجلة فاريتي، أن شركة Warner Bros، للإنتاج السينمائي، أنفقت 150 مليون دولار، على الحملة التسويقية للفيلم، لا تشمل ميزانية الإنتاج البالغة 145 مليون دولار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.