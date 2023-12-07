سيف الله مختار، ساذج السينما الذي تسبب في أزمة لـ أحمد رمزي، وكلمة واحدة كانت وراء شهرته

الفنان الراحل سيف الله مختار، ممثل مصري، سريع البديهة، أحبه الجماهير من خلال افيهاته، شارك على مدار مشواره الفني في العديد من الأدوار القصيرة التي جعلت منه وجهًا مميزًا للمشاهدين، وكان يغلب على أدواره طابع العته و السذاجة، وساعدته ملامح وجهه فى ذلك، رحل فى مثل هذا اليوم عام 1989 عن عمر 56 عامًا.



برع الفنان الراحل سيف الله مختار، في تقديم شخصية الساذج والأبله في جميع أعماله، وهو ممثل خفيف الظل، سريع البديهة محبوب من الجماهير، ويمكن مشاهدة تمثيله المميز في فيلمي "ممنوع في ليلة الدخلة"، و"الراقصة والطبال" مع الممثل الكوميدي محمد رضا.

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تقليد الفنانين كانت البداية

ولد الفنان الراحل سيف الله المختار عام 1933، كوميديان اشتهر بتقليد الفنانين منذ كان طفلا في المدرسة، ولم يكمل تعليمه بسبب ظروف اسرته المادية، ولم يحظى بدراسة التمثيل، واعتمد على موهبته لدخول عالم الفن والمشاركة بالعديد من الاعمال الفنية المتنوعة.

سيف الله فى أحد أدواره الساذجة

شارك الفنان الراحل في الكثير من أعمال السينما والمسرح والتليفزيون، في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات، هو صاحب كاريزما مميزة، مثل في عدد ضخم من الأفلام على مدار 24 عاما هى طول مشواره الفنى انحصر في الفترة ما بين 1965 وحتى 1989، ولم يحظى الفنان بالاهتمام الكبير كان اعتقد النقاد قدرته على تجسيد شخصية دور البطولة بشكل أفضل من حصره بدور الأدوار الثانوية.

افيهات فى الذاكرة

واشتهر سيف الله مختار بترديده لكلمة "آبه" على نحو مضحك، ورغم محدودية وصغر مساحة الأدوار التي كان يلعبها وتسند إليه في أغلب الأعمال التي ظهر ومثل بها طوال مشواره الفني؛ إلا أن مجرد ظهوره في أي عمل كان يعتبر مكسبًا فعليًا للعمل ويعزز من فرص نجاحه، كما اشتهر بالعديد من الإفيهات التي لاتزال محفورة بذاكرة الجمهور من بينها، يا بتوع البنزينه، انتوا يا بتوع البنزينه، وعرف بابتسامته التي لاتزال محفوظة بذاكرة السينما المصرية، واشتهر بتلك العبارة الضاحكة خلال مشاركته الفنان سعيد صالح، سمير غانم ويونس شلبى من فيلم "محطة الأنس"، حين جسد شخصية سائق نقل تعطلت سيارته فى الطريق صحراوى، وبذهابه للمحطة الوحيدة بالمكان، فينادى على أصحابها قائلًا “أنتوا يابتوع البنزينه..انتم ياخوانا البعدا.

هى والرجال كان البداية

وبدأ الفنان الراحل سيف الله مختار مشواره الفني بدوره الصغير في عدة أفلام من بينها، "هى والرجال" بطولة أحمد رمزى ولبنى عبد العزيز، العنب المر بطولة أحمد مظهر ومسلسل تركة جدو بطولة الفنانة آمال زايد عام 1965، كما ظهر بدور عامل البوفيه، بفيلم صغيرة على الحب، بطولة رشدى أباظة وسعاد حسنى، وأدائه حركات كوميدية تسببت في رسم الضحكة على وجوه الجميع فلمع دوره.

سيف الله مختار مع الفنان رشدى أباظة

وبلغ عدد أعماله حوالى 186 عملًا فنيًا متنوعًا، من بينها "يوميات نائب فى الأرياف، ممنوع فى ليلة الدخلة، عماشة فى الأدغال، عالم عيال عيال، مولد يا دنيا، لقاء هناك، وجسد شخصية "متولى من رجال المعلم بطاوى، من خلال دوره بفيلم أفواه وأرانب عام 1983،وقدم الفنان الراحل دورا مميزا بـفيلم "امرأة في السجن، وجسد شخصية أحد المساجين،وفى فيلم الراقصة والطبال بدور صبى المعلم هدهد، الاحتياط واجب، القط أصله أسد، هنا القاهرة عام 1985، العبقرى والحب، غريب في بيتى فى دور غزولى تابع على الناشف، ومع عادل امام فى فيلم رجب فوق صفيح ساخن.

عماشة عكاشة مع المعلم رضا

وقدم سيف الله مختار، العديد من المسلسلات التليفزيونية ومنها، "أدم وحواء، الشيطان، عماشة عكاشة، أبو السباع، احلام شحاته، قهوة رضا، عودة الروح، رجل عاش مرتين، سبع صنايع، مبروك جالك ولد، الزنكلوني ودور "فراش المدرسة" بمسلسل "الكابتن جودة"،شخصية "عليوة" بدوره فى مسلسل رحلة المليون، "شخصية أتباع زلاطا بدور في فيلم فيفا زلاطا ودور الأستاذ طارق بفيلم "صاحب السيارة عام 1985، ولتميزه بالأسلوب الضاحك وإفيهاته، حصره المخرجين في دورالعبيط.

سيف فى أحد أدواره السينمائية

وشارك الفنان الراحل سيف الله مختار، بالعديد من السهرات التليفزيونية، من بينها، "أوبريت حول العالم، أيوب، النظارة الساحرة، كيد النسا، نعيما ايها المجانين" وشارك في تقديم فوازير فطوطة عام 1983 وفوازير "وحوى يا وحوى" مع الفنان الراحل سمير غانم، كما قدم عدد من المسرحيات، من بينها "عفريت الست شوقية، حضرة صاحب العمارة، عمدة الحلاقين، روبابيكيا، ياسين ولدي، الحرامية، نوارة الحتة.

أحمد رمزى يكذب الشائعة

أشيع عن الفنان الراحل سيف الله مختار، بأنه شقيق الفنان أحمد رمزي، لكنها بمثابة الكذبة، لأن الفنان أحمد رمزى لديه شقيق واحد يدعى حسن ويعمل طبيبا تخصص العظام، لكن ظهر الفنان أحمد رمزى فى أحد البرامج التلفزيونية، وأكد أنه ليس شقيقه وأن هناك اختلاف في الأسماء بينهما متسائلا إزاى يبقى سيف الله مختار شقيق رمزى محمود بيومى مسعود؟ حتى الشبه غير موجود بالمرة.