الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

أخبار الأهلى، الفريق يختتم تدريباته استعدادا لشباب بلوزداد والشحات وتاو يقودان التشكيل المتوقع للقاء

الأهلى، فيتو
الأهلى، فيتو

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية. 

 

الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

 

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل تدريباته أمس استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث أدى اللاعبون تدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

 

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة على ملعب السلام، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.

 

محاضرة فيديو من كولر لتجهيز للاعبى الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين على هامش مران الفريق الأحمر اليوم وذلك لتجهيز للاعبى الفريق الأحمر لمباراة شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد

 

ويعقد اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء  غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويمثل الأهلى فى الاجتماع الفني خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإداري.

ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على الزي الرسمي الذي سيخوض به الفريقين، بالإضافة إلى مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة. 

 

اليوم كولر ومحمد الشناوى يتحدثان عن مباراة شباب بلوزداد  في المؤتمر الصحفي

 يتحدث مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد وحارس مرمى الفريق عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري في مؤتمر صحفي اليوم الخميس   في اللقاء المقرر إقامته مساء  غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

 

موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري والقناة الناقلة

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء بعد غد الجمعة  على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

 

وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على قناة  bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام شباب بلوزداد

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة شباب بلوزداد الجزائري بتشكيل مكون من:

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، رامى ربيعه، محمد هانى.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

 

 

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