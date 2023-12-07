بعد قليل، بعثة يد الزمالك تتجه إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر

كرة اليد، تغادر القاهرة فجر اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة اليد متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري أمام فريق الأهلي، والتي يستضيفها الاتحاد الإماراتي لكرة اليد في إمارة الفجيرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة السبت المقبل على صالة مجمع زايد بالفجيرة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتتكون بعثة الزمالك من، حسن يسري رئيسًا لجهاز اليد وحمادة عبد الباري مديرًا للجهاز، وأحمد رمضان مديرًا فنيًّا وإيهاب محسن مدرب مساعد ومحمد عبد المنعم مدربًا لحراس المرمى، ومحمد أشرف علاج طبيعي.

وتتكون قائمة الفريق التي ستخوض المباراة من كل من، أحمد الأحمر ومحمود خليل فلفل وأحمد وليد وهشام السبكي ومؤمن محمد وأحمد حسام ومحمد هشام مودي ومحمد علاء لوكا وأحمد مؤمن دودو وأحمد سامح وأكرم يسري وخالد وليد وشادي خليل وهشام صلاح ومحمد عبدالغني وزياد حشاد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين عن تكليف طاقم حكام مونتينجري لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري المقرر لها يوم السبت المقبل في الإمارات.

وقال مسؤولو الاتحاد إن الاتحاد الدولي هو من قام بترشيح طاقم التحكيم لإدارة مباراة الأهلي والزمالك.

ويخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، مواجهة قوية يوم السبت المقبل أمام الزمالك الذي يقوده فنيا أحمد رمضان هتلر، في مباراة كأس السوبر للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

ويشارك الأهلي في السوبر باعتباره بطل الدوري والكأس، فيما يشارك الزمالك باعتباره وصيف الدوري.

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فرصة أخيرة لـ ديفيد ديفيز مع الأهلي

وتعد هذه المواجهة هي الفرصة الأخيرة للإسباني ديفيد ديفيز مع الأهلي، قبل رحيله بسبب تدهور النتائج خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وتعرض ديفيد ديفيز حتى الآن لعدد من النتائج السلبية خلال قيادته لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، أبرزها خسارة لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس أمام الزمالك على صالة الأهلي بالجزيرة.

الأهلي يودع كأس مصر لـ كرة اليد

ومؤخرًا ودَّع الأهلي منافسات بطولة كأس مصر مبكرًا بعد الخسارة أمام فريق البنك الأهلي بنتيجة (26-27)، في دور الـ16، وهو ما أثار غضبَ جماهير الأحمر بشكل قوي.

ويرغب ديفيد ديفيز في تحقيق الفوز على الزمالك في قمة كأس السوبر، من أجل مصالحة الجماهير الأهلاوية والبقاء في قيادة الفريق لفترة مقبلة.