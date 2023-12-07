الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بعد قليل، بعثة يد الزمالك تتجه إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر

يد الزمالك، فيتو
يد الزمالك، فيتو

كرة اليد، تغادر القاهرة فجر اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة اليد متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري أمام فريق الأهلي، والتي يستضيفها الاتحاد الإماراتي لكرة اليد في إمارة الفجيرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة السبت المقبل على صالة مجمع زايد بالفجيرة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتتكون بعثة الزمالك من، حسن يسري رئيسًا لجهاز اليد وحمادة عبد الباري مديرًا للجهاز، وأحمد رمضان مديرًا فنيًّا وإيهاب محسن مدرب مساعد ومحمد عبد المنعم مدربًا لحراس المرمى، ومحمد أشرف علاج طبيعي.

وتتكون قائمة الفريق التي ستخوض المباراة من كل من، أحمد الأحمر ومحمود خليل فلفل وأحمد وليد وهشام السبكي ومؤمن محمد وأحمد حسام ومحمد هشام مودي ومحمد علاء لوكا وأحمد مؤمن دودو وأحمد سامح وأكرم يسري وخالد وليد وشادي خليل وهشام صلاح ومحمد عبدالغني وزياد حشاد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين عن تكليف طاقم حكام مونتينجري لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري المقرر لها يوم السبت المقبل في الإمارات.

وقال مسؤولو الاتحاد إن الاتحاد الدولي هو من قام بترشيح طاقم التحكيم لإدارة مباراة الأهلي والزمالك.

ويخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، مواجهة قوية يوم السبت المقبل أمام الزمالك الذي يقوده فنيا أحمد رمضان هتلر، في مباراة كأس السوبر للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

ويشارك الأهلي في السوبر باعتباره بطل الدوري والكأس، فيما يشارك الزمالك باعتباره وصيف الدوري.

Advertisements

 

فرصة أخيرة لـ ديفيد ديفيز مع الأهلي

وتعد هذه المواجهة هي الفرصة الأخيرة للإسباني ديفيد ديفيز مع الأهلي، قبل رحيله بسبب تدهور النتائج خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وتعرض ديفيد ديفيز حتى الآن لعدد من النتائج السلبية خلال قيادته لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، أبرزها خسارة لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس أمام الزمالك على صالة الأهلي بالجزيرة.

 

الأهلي يودع كأس مصر لـ كرة اليد

ومؤخرًا ودَّع الأهلي منافسات بطولة كأس مصر مبكرًا بعد الخسارة أمام فريق البنك الأهلي بنتيجة (26-27)، في دور الـ16، وهو ما أثار غضبَ جماهير الأحمر بشكل قوي.

ويرغب ديفيد ديفيز في تحقيق الفوز على الزمالك في قمة كأس السوبر، من أجل مصالحة الجماهير الأهلاوية والبقاء في قيادة الفريق لفترة مقبلة.

الزمالك يعلن شفاء يوسف أوباما من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية

عضو مجلس إدارة الزمالك يحضر مران الفريق قبل مواجهة ساجرادا بالكونفدرالية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك نادي الزمالك الزمالك والأهلي الأهلى والزمالك كرة اليد مباراة الأهلي والزمالك

مواد متعلقة

بورنموث يضرب كريستال بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي

ليفربول يفوز على شيفيلد بثنائية ويواصل ملاحقة أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين مانشستر سيتي وأستون فيلا في الشوط الأول

أخبار الرياضة اليوم.. 30 ألف مشجع لـ الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في أبطال أفريقيا.. وتأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بعد 66 دقيقة في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على شيفيلد بهدف بعد مرور 60 دقيقة

ليفربول يتقدم على شيفيلد يونايتد بهدف فان دايك في الشوط الأول

شاهد مباراة أستون فيلا والسيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

في بوست غامض، طارق يحيى يعلن استقالته من رئاسة قطاع المدرسة والبراعم بنادي الزمالك

تلقيمة الغلابة، القصة الكاملة لطرح سكر فكة بـ 3 جنيهات، والشعبة الغذائية تحذر

محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بعد 66 دقيقة في الدوري الإنجليزي

مسلسل زينهم الحلقة ١٤، انتشار حوادث اختطاف الأطفال وجيمي ينقذ زينهم من موقف خطر

وزير الخارجية الإسرائيلي: ولاية جوتيريش تمثل تهديدا للسلام العالمي

رئيس حملة السيسي: الريس "ناجح ناجح" دعاية سلبية لا نحبها (فيديو)

عرض سعودي ضخم لضم محمد الشناوي، ورد فعل سريع من الحارس

كتائب القسام تبث لقطات لاستهداف الآليات العسكرية لجيش الاحتلال (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

لسنا مستعمرة، ولي عهد السعودية يتدخل لتصحيح خطأ ترجمة خلال لقاء بوتين (فيديو)

رحماء حتى على الحيوانات، قصة الكلب الأسير في غزة تكشف زيف ادعاءات نتنياهو

حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

حادث مروع ومرض خبيث.. أزمات أبعدت شريهان عن الفن والأضواء لسنوات (فيديو جراف)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6-12-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في ختام التعاملات

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الأهلي خامسا.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ضياع المفتاح في المنام وعلاقته بالمال والسلطة والحظ السعيد

المزيد
الجريدة الرسمية