الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي 2-1

انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام ضيفه تشيلسي بفوز اليونايتد 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، مساء الأربعاء.

سجل سكوت مكتوميناي هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين 19 و69، وسجَّل بالمر هدف فريق تشيلسي في الدقيقة 45.

وأضاع برونو فيرنانديز ضربة جزاء لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 9.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، لينديلوف، هاري ماجواير، لوك شاو.

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خط الوسط: سفيان أمرابط، مكتوميناي، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني، هويلوند، جارناتشو.

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

فيما ضمت تشكيلة البلوز كما يلي:

حراسة المرمى: سانشيز.

الدفاع: ديساسي، تياجو سيلفا، كولويل، كوكوريا.

الوسط: إنزو فيرنانديز، كايسيدو، بالمر.

الهجوم: رحيم سترلينج، جاكسون، مودريك.

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الانجليزي

وولفرهامبتون ضد بيرنلي.. 1-0 (انتهت)

لوتون تاون ضد أرسنال.. 3-4 (انتهت)

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

فولهام ضد نونتيجهام فورست.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

برايتون ضد برينتفورد.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 9:30 مساء

توتنهام ضد وست هام يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 10:15 مساء