الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

استمرار حملة 360 ضمن أنشطة أندية السكان بالبحيرة (صور)

أنشطة أندية السكان
أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة (إدارة التدريب والمشروعات - تمكين الشباب) بالتعاون مع الادارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، ومؤسسة اتجاه تدريبات، أنشطة حملة 360، جلسة رياضية للتوعية عن زواج الأطفال ضمن أنشطة أندية السكان وكذلك جلسة أورجامي عن صحة المراهقين بمركز شباب بسنتواي بحضور 30 مستفيدًا.

أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو
أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

 

أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو
أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الأورجامي  ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الأطفال، تنظيم الأسرة وختان الإناث يقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع.

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أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو
أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو
أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

والجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتمكين الشباب صندوق الأمم المتحدة للسكان وأشرف إدارة التدريب والمشروعات بالمديرية.

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