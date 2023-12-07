الخميس 07 ديسمبر 2023
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عقارات

المتر يصل إلى 186 ألف جنيه، مزاد علني لمحال تجارية بـ 4 أحياء بالعبور الجديدة

مزاد علني لمحال تجارية
مزاد علني لمحال تجارية بـ 4 أحياء بالعبور الجديدة، فيتو

سجل سعر متر التجاري بمدينة العبور الجديدة في مزاد علني ١٨٦ ألف جنيه.

وعقد الجهاز مزاد علني لبيع ١٠ محال بحي الحرية والمجد والكرامة وسكن مصر بمساحات تتراوح بين (١٩,٥  - ٢٠,٥ )  بالإضافة إلى عدد ٢ صيدلية بحي المجد وحي الحرية بالإضافة إلى مخبز مقام ومجهز على قطعة الأرض رقم (١٨٧) بمساحة ٦٠٠م بمنطقه الخدمات الواقعة بين حي الكرامة وسكن مصر بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان حيث تراوح سعر المتر للمحلات ما بين ١٠٧ آلاف جنيه حتى ١٨٦ ألف جنيه وسعر الصيدليات ما بين ٨٦ ألفًا حتى ١٢٦ ألفًا وتم بيع المخبز بسعر المتر ٢٤١٠٠ج بقيمة إجمالية للمزاد (محلات - صيدليات - مخبز) ٤٥ مليون جنيه.

كشفت وزارة الإسكان عن انتهاء جهاز مدينة الشروق من إصدار أول رخصة بناء لأراضي التقنين بمنطقة الرابية.
وأوضح المهندس على سعد "رئيس الجهاز" بأن ذلك يأتي وفاءً بالوعد لحائز قطعة الأرض، والذي قام بسداد العلاوات المالية وكذلك سدد رسوم التصالح على المبنى القائم،  حيث أنجزت إجراءات إصدار الرخصة في أقل من 48 ساعة من السداد، الأمر الذي يؤكد أن الإجراءات تسير في مجراها الصحيح، ويطمئن أيضًا المواطنين بجميع المناطق المضافة على مستقبلهم نحو استكمال حلمهم في بناء مسكنهم الخاص.

 
وقام المهندس "علي سعد" بتسليم الرخصة لصاحب الشأن تعبيرًا عن سعادته لهذا الحدث الذي يتوج مجهود الوحدة المركزية لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة معبرًا حائز الأرض عن تقديره لهذا المجهود ، واعدًا رئيس الجهاز باستمرار الجهد المبذول في هذا الملف الهام حرصًا على مصالح المواطنين.

وأكد أن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لتوفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة الشروق وتنفيذًا لتعليمات الدكتور "عاصم الجزار" وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة إنجاز مصالح المواطنين.

كشفت  وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن شروط التقديم على شقق الطرح التكميلي بمشروع سكن كل المصريين 3 وذلك بعدد من المدن الجديدة.

 

وشروط التقديم كالتالي:

- عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.

-انطباق شروط إعلان سكن لكل المصريين 3.

-لم يسبق له تخصيص وحدة سكنية على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

ويبدأ اليوم الأحد، التقديم على شقق الإعلان التكميلى الذى أعلنت عنه الوزارة ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

 

وخريطة الشقق المطروحة كالتالي:

الوحدات الجاهزة للتسليم، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين)، وفي(الفيوم - طامية) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (البحيرة - وادي النطرون)، وفي (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية - موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق)، وفي (قنا - أبو تشت "القارة") التحويل إلى (قنا "قوص- الوقف").

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والوحدات تسليم خلال 36 شهرًا، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية - برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة)، وفي (الجيزة - أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة - أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - الفيوم الجديدة)

 وفى (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - المنيا الجديدة)، وفي (بني سويف - "بني سويف أمام الشنوة - قرية سدس") التحويل إلى (بني سويف - بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية - الخانكة) التحويل إلى (القليوبية - العبور الجديدة)

 وفي (سوهاج - "الكوثر -جهينة - ساقلتة") التحويل إلى (سوهاج - سوهاج الجديدة)، وفي (أسيوط - "مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط - أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية - صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية - العاشر من رمضان)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة).

في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلي، فإن ذلك يعتبر عدولًا من العميل عن الاستمرار في الحجز بالإعلان الأصلي 

 ويعتبر الحجز لاغيًا، وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلي، مع سريان جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلان وملحق كراسة الشروط، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.

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الدكتور عاصم الجزار العاشر من رمضان العبور الجديدة المجتمعات العمرانية جهاز مدينة الشروق سكن كل المصريين 3 سكن كل المصريين مدينة العبور الجديدة

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