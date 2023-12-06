برايتون يفوز 2-1 على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، حقق فريق برايتون الفوز على ضيفه برينتفورد بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب أميكس ستاديوم معقل فريق برايتون.

أهداف المباراة

تقدم فريق برينتفورد بهدف أول في الدقيقة 27 عن طريق مبيمو من ركلة جزاء.

وعادل برايتون النتيجة في الدقيقة 31 عن طريق جروس.

وخطف هنشلود هدف ثاني لفريق برايتون في الدقيقة 51.

تشكيل برايتون

حراسة المرمى: جيسون

خط الدفاع: جروز، يان باول، إيجور، جاك هنشلري

خط الوسط: باليبا، جيلمور، فاكوندو

خط الهجوم: سيمون ادينجورا، ميتوما، بيدرو

تشكيل برينتفورد

حراسة المرمى: فيلكين

خط الدفاع: مادس، بينوك، بن ميي، فيتالي

خط الوسط: يجور، اونيكا، شاندون

خط الهجوم: مبيمو، موباي، سامان

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- آرسنال 36 نقطة

2- ليفربول 31 نقطة

3- مانشستر سيتي 30 نقطة

4- أستون فيلا 29 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 27 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

7- مانشستر يونايتد 24 نقطة

8- برايتون 22 نقطة

9- وست هام يونايتد 21 نقطة

10- تشيلسي 19 نقطة

11- برينتفورد 19 نقطة

12- وولفرهامبتون 18 نقطة

13- كريستال بالاس 16 نقطة

14- فولهام 15 نقطة

15- نوتينغهام فورست 13 نقطة

16- بورنموث 13 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- إيفرتون 7 نقاط

19- بيرنلي 7 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط



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أرسنال يفوز على لوتون تاون

وخطف فريق آرسنال الفوز أمام مضيفه لوتون تاون، بأربع أهداف مقابل ثلاثة من المباراة التي جمعتهما على ملعب “كينيلوث رود”، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأحرز أهداف آرسنال كل من جابرييل مارتينيلي (20) وجابرييل جيسوس (45) وكاي هافيرتز (60) وديكلان رايس (90+7)، فيما سجل أهداف لوتون جابرييل أوشو (25) وإليجاه أديبايو (49) وروس باركلي (57).

وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي يلعب مساء اليوم الأربعاء أمام شيفيلد يونايتد، فيما بقي رصيد لوتون 9 نقاط في المركز السابع عشر.

نتائج الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي

آرسنال 2-1 وولفرهامبتون

برينتفورد 3-1 لوتون تاون

بيرنلي 5-0 شيفيلد يونايتد

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 مانشستر يونايتد

تشيلسي 3-2 برايتون

ليفربول 4-3 فولهام

وست هام 1-1 كريستال بالاس

بورنموث 2-2 أستون فيلا

مانشستر سيتي 3-3 توتنهام