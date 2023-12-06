الزملوط يقرر سحب الأراضي غير المستغلة بالمشروعات غير الجادة وإعادة طرحها بالمرافق

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وجاءت أهم التوجيهات التي أصدرها المحافظ ما يلي:

◾إعداد بيان بموقف الأراضي التي تم سحبها والقائمة وإخطار الضرائب العقارية للتعامل في تحصيل المستحقات.

◾سحب الأراضي غير المستغلة بالمشروعات غير الجادة وخصم تكلفة إنشاء الآبار من المديونيات المستحقة، وإعادة تسعيرها وطرحها بالمرافق.

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◾سحب الأراضي من الشركات التي قامت بالبيع من الباطن وتقنين وضع المستفيدين وإجراء تعاقدات جديدة وفقًا للإجراءات القانونية.

◾تحديد المدة الزمنية لاستلام الأرض ضمن بنود التعاقد.

هذا وقد تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موقع الأرض التي تسلمتها المحافظة من وزارة السياحة والآثار بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار على مساحة ١٣ألف٥١٤ م٢ داخل حيز مدينة الخارجة؛ وذلك لاستغلالها للمنفعة العامة. يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز والأستاذ محمد إبراهيم مدير عام الآثار المصرية

وأوضح الزملوط أن التعاون مع الوزارة يهدف إلى حسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية للمواطنين بالمناطق المتميزة وغير المستغلة، مشيرًا إلى دراسة استكمال أعمال الحفائر الأثرية بكافة المواقع المشابهة للتأكد من إمكانية استغلالها.

وعلى صعيد منفصل وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتيسيرًا على السادة المواطنين في تلقي الخدمة الطبية بعيادات التأمين الصحي، أعلنت محافظة الوادي الجديد،

بدء منظومة الحجز الإلكتروني المسبق بعيادات التخصصات الطبية المختلفة التابعة للتأمين الصحي

وذلك من خلال الموقع التالي:

https://reserv.hiocdis.org/hioClinicReservation.aspx

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