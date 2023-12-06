الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بعد 66 دقيقة في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

الدوري الإنجليزي، استبدل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، محمد صلاح لاعب فريقه وقائد المنتخب الوطني في مباراة شيفيلد التي تجمع الفريقين على ملعب "برامول لين" في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 66 ودخل داروين نونيز في تشكيل ليفربول بقرار من الألماني يورجن كلوب.

يتقدم فريق ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-0، بعد مرور 66 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "برامول لين" في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

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أهداف مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

سجل فيرجيل فان دايك الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك شيفيلد يونايتد، بالدقيقة 36.

جاء هدف ليفربول بعد كرة عرضية من أرنولد قابلها فان دايك بتصويبة أرضية سكنت شباك شيفيلد يونايتد لتسفر عن الهدف الأول.

تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد 

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد على ملعب "برامول لين" في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: جوميز- فان دايك- كوناتي- أرنولد.

في خط الوسط: إندو- سوبوسلاي- ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح- جاكبو- دياز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة، بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر بينما يمتلك شيفيلد يونايتد 5 نقاط، في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد 


تذاع مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الإنجليزي 

وولفرهامبتون ضد بيرنلي.. 1-0 (انتهت)

لوتون تاون ضد أرسنال.. 3-4 (انتهت)

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول..  الأربعاء 6 ديسمبر.. (قائمة الان)

فولهام ضد نونتيجهام فورست.. الأربعاء 6 ديسمبر..(قائمة الان) 

كريستال بالاس ضد بورنموث.. الأربعاء 6 ديسمبر..(قائمة الان)

برايتون ضد برينتفورد..       الأربعاء 6 ديسمبر.. (قائمة الان)

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 9:30 مساء 

توتنهام ضد وست هام يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 10:15 مساء 

نتائج الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي 
 

آرسنال  2-1  وولفرهامبتون 
برينتفورد 3-1 لوتون تاون      

بيرنلي 5-0  شيفيلد يونايتد

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 مانشستر يونايتد


تشيلسي 3-2 برايتون

ليفربول 4-3 فولهام        

وست هام 1-1 كريستال بالاس      

بورنموث 2-2 أستون فيلا

مانشستر سيتي 3-3  توتنهام

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل الجولة الـ 15


1- آرسنال 33 نقطة 
2- ليفربول 31 نقطة
3- مانشستر سيتي 30 نقطة
4- أستون فيلا 29 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 27 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
7- مانشستر يونايتد 24 نقطة
8- برايتون 22 نقطة
9- وست هام يونايتد 21 نقطة
10- تشيلسي 19 نقطة
11- برينتفورد 19 نقطة
12- كريستال بالاس 16 نقطة
13- وولفرهامبتون 15 نقطة
14- فولهام 15 نقطة
15- نوتينغهام فورست 13 نقطة
16- بورنموث 13 نقطة
17- لوتون تاون 9 نقاط
18- إيفرتون  7 نقاط
19- بيرنلي 7 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

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