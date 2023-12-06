الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

هشام ماجد وإبراهيم فايق يساندان فريق عمل "شماريخ" في العرض الخاص (صور)

هشام ماجد وإبراهيم
هشام ماجد وإبراهيم فايق، فيتو

حرص الفنان هشام ماجد، والإعلامي إبراهيم فايق على حضور العرض الخاص لفيلم شماريخ  ومساندة طاقم العمل، ووصلت الفنانة أمينة خليل إلي العرض الخاص لفيلمها الجديد مع أسر ياسين..

كذلك حرص رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والكاتب أحمد مراد، والفنانة أنوشكا والفنان آدم الشرقاوي علي حضور العرض الخاص لفيلم شماريخ والذي يقوم ببطولته آسر ياسين وأمينة خليل المقام حاليا في أحد المولات الكبرى.


تدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

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أبطال فيلم شماريخ


ويضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.


كما تقرر إدراجه تحت تصنيف رقابي بكونه غير صالح للأطفال وبداية مشاهدة تبدأ من  16 +، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقائق، من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين، وبتأليف وإخراج عمرو سلامة.

وكانت أعربت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها بمشاركة فيلم “شماريخ” ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر المقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت أمينة  خلال لقائها في برنامج “arab wood”: “فخورة أوي ودي تاني مرة أحضر مهرجان البحر الأحمر بس المرة دي حاجة تانية، وممتنة أوي أنهم اختاروني أكون من ضمن لجنة التحكيم السنة دي، ليَّ الشرف إني أنا هنا ومتحمسة أوي أني أتفرج على الأفلام”.

وأضافت “أمينة”: “وعايزة كل الناس تيجي تتفرج على فيلم شماريخ علشان هيتعرض في مهرجان البحر الأحمر”.

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ادم الشرقاوي الاعلامي ابراهيم فايق أبطال فيلم شماريخ إبراهيم فايق الفنانة امينة خليل الفنان هشام ماجد المهندس نجيب ساويرس

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